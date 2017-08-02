Flaş Türkiye açıklaması! Kalbim kanıyor

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ilişkilerin gerilmesinin ardından Türkiye’ye yönelik açıklanan ekonomik önlemlere ilişkin konuştu.

Stern dergisinin yarın piyasaya çıkacak sayısına konuşan Alman Dışişleri Bakanı, Türkiye ile Almanya'nın şu andaki ilişkisinden üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalara atıfta bulunan Sigmar Gabriel, Türkiye’nin giderek demokrasiden uzaklaştığını savundu. Türkiye’de tutuklanan Alman vatandaşlarının serbest bırakılmasına yönelik Almanya’nın çabalarının sonuçsuz kaldığını hatırlatan Gabriel, Alman insan hakları aktivisti Peter Steudtner’in tutuklanmasının ardından Türkiye’ye yönelik açıklanan ekonomik baskılara Türk hükümetinin yanıt verdiğinin görüldüğünü söyledi.

“KALBİM KANIYOR”

Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını sertleştirmesinden daha çok Batı’daki otel işletmecileri ve turizm sektörünün etkilendiğini kaydeden Gabriel, bu kesimin “Türkiye’deki en Alman dostu kesim” olduğunu belirtti. Gabriel, “Bu durum beni memnun etmiyor. Kalbim kanıyor” ifadelerini kullandı.

“İDAM İLİŞKİLERİN SONU OLUR”

“Türkiye’nin demokrasiden uzaklaştığı temel sorunu duruyor” diyen Gabriel, Türkiye’de idamın yeniden getirilmesinin Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bugüne kadar var olan ilişkilerin sonu olacağını söyledi. Alman Dışişleri Bakanı “Bu çok açık” diye konuştu.