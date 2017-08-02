Rusya'yı karıştıran haber! Anında açıklama geldi

Uluslararası bir ajansın "40 Rus asker Suriye'de öldü" haberi Moskova'da krize yol açtı. Kremlin sözcüsü Peskov, kayıplar konusunda Rusya Savunma Bakanlığı'na güvenilmesini istedi.

İç savaş ülkesi Suriye'de Eylül 2015'ten bu yana rejim güçlerinin yanında savaşan Rus ordusu, bu yıl içinde 10 askerinin öldüğünü açıkladı. Ancak, Reuters haber ajansı gerçek kaybın en az 40 asker olduğunu özel haberiyle duyurdu.

Ajans, haberini Suriye'de yaşamını yitiren askerlerin aileleri, arkadaşları ve yerel yetkillere dayandırdı. Ayrıca sosyal medya ve yerel medya üstünden ölümler doğrulandı.

Reuters'a göre, geride kalan yedi ayda 36 ordu mensubu Suriye'de öldürüldü.

RUSYA'DAN ANINDA TEPKİ GELDİ

İç savaş ülkesinde verilen kayıplarda büyük bir artış yaşandığını belirten uluslararası ajansa, Moskova yönetimi dakikalar içinde yanıt verdi.

Ajansa öfkeli olan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, kayıplar konusunda Reuters'a değil Rusya Savunma Bakanlığı'na güvenilmesini istedi. Sözcü, "Veriler, Savunma Bakanlığı kanalları üzerinden geliyor. Bu verilere göre hareket edilmeli, zira bunlar resmi rakamlar" dedi.

Basın toplantısına katılan gazetecilerden biri, verilerin yeniden kontrol edilip edilmeyeceğini sordu. Peskov'un bu soruya yanıtı 'Hayır' oldu.

Kremlin sözcüsü, Suriye'de Beşşar Esed güçleriyle aynı saflarda savaşan Rus gönüllüler olabileceğini belirtti. Peskov'a göre söz konusu gönüllüler devlet tarafından gönderilmiyor ve Rusya Savunma Bakanlığı ile bir ilişkileri bulunmuyor.

İç savaşın başından bu yana Şam rejiminin en önemli koruyucusu pozisyonunda olan Rusya, Eylül 2015'e kadar Suriye'de bir askeri operasyona girişmedi. O tarihten bu yana ise hem kara birlikleri hem de jetler rejim safında savaşıyor.

Yüzbinlerce insanın yaşamını yitirdiği Suriye iç savaşı, 15 Mart 2011 tarihindeki gösterilerin daha sonra çatışmaya dönüşmesiyle başladı. En az 11 milyon Suriyeli evlerini terk etmek zorunda kaldı, bu rakam ülke nüfusunun yaklaşık yarısını ifade ediyor. Savaştan kaçanlar başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelere sığındı, binlercesi Avrupa'ya gitmek isterken alabora olan göçmen teknelerinde öldü.