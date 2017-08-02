Görmez'in çocuklarından anlamlı mesaj

Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekliye ayrılan Prof. Dr. Mehmet Görmez’in çocukları Hümeyra Temren, Müberra Görmez Emin ve Muhammed Görmez, ''Evlatların olarak şahidiz''başlığı kaleme aldıkları duygu dolu metni Müberra Görmez Emin'in Twetter hesabından paylaştılar.



Prof. Dr. Mehmet Görmez’in Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bırakarak emekliye ayrılmasının ardından çocukları duygu dolu bir metni kaleme aldı. Babalarına hitaben yazdıkları metni kendi Twetter hesabından paylaşan kızı Müberra Görmez Emin, babasını da ''@DIBMehmetGormez'' Twetter hesabına etiketledi.





Prof. Dr. Mehmet Görmez’in çocuklarının yazdığı metin şu şekilde:



'EVLATLARIN OLARAK ŞAHİDİZ'



''Çocukluğumuzdan beri babamızın cehd ü gayretine en yakından şahidiz.



Diyanetteki görevinden önce ve sonrası gecesini gündüzüne katışına, uykusuz kalarak ümmetin derdiyle dertlenişine ve ne yapabiliriz diye çırpınışına şahidiz. Bazen Anadolu’nun bir köşesinden bazen Gazze’den bazen Kudüs’ten bazen Bosna’dan bazen Suriye’den gelen bir telefona cevap verirken gözünden akan yaşına şahidiz.



Maruz kaldığı her türlü çirkin iftira ve karalamalara karşı şahsi duygularını bir kenara bırakıp giydiği cübbeye, bulunduğu makama, ilmin vakar ve haysiyetine halel getirmemek için yutkunup sükut ettiğine üzülerek şahidiz.



Hiçbir zaman yüzünden tebessümü eksik etmeyişine, dünyalık menfaatleri elinin tersiyle itişine, kitaplara olan aşkına, çocuklara olan şefkatine, ilme ve âlime olan hürmetine, ilmin izzetini her daim koruyup yüceltme çabasına şahidiz.



Böyle bir babanın evlatları olduğumuz için bugün bir kez daha Rabbimize şükrettik. Senin makamın samimiyet makamıdır. Biliyoruz ki bugüne kadar Din-i Mübin-i İslam'a nasıl hizmet etme gayretinde olduysan son nefesine kadarda bu gayrette olacaksın.



Rabbim bize de aynı gayrette olmayı nasip etsin ve bizleri sana layık evlat eylesin.



Hümeyra, Müberra, Muhammed.''