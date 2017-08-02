02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Bu fotoğraftan rahatsız oldular!

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Bu fotoğraftan rahatsız oldular!
Yaptığı din düşmanı haberlerle toplumun nefretini kazanan Sol Haber Portal'ı isimli site yine alçak bir habere imza attı.
Bu fotoğraftan rahatsız oldular! Bu fotoğraftan rahatsız oldular! Bu fotoğraftan rahatsız oldular!

Dine ve milletin tüm değerlerine düşman olan Solisimli site bu kez Başbakan Binali Yıldırım'ın Anıtkabir'de dua etmesini haber yaptı. 

'Anıtkabir'de şimdi de dua' başlığıyla verilen haberde yine dine duyulan nefret ön plana çıkarıldı.

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