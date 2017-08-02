Bu fotoğraftan rahatsız oldular!

Dine ve milletin tüm değerlerine düşman olan Solisimli site bu kez Başbakan Binali Yıldırım'ın Anıtkabir'de dua etmesini haber yaptı.
'Anıtkabir'de şimdi de dua' başlığıyla verilen haberde yine dine duyulan nefret ön plana çıkarıldı.
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Dine ve milletin tüm değerlerine düşman olan Solisimli site bu kez Başbakan Binali Yıldırım'ın Anıtkabir'de dua etmesini haber yaptı.
'Anıtkabir'de şimdi de dua' başlığıyla verilen haberde yine dine duyulan nefret ön plana çıkarıldı.