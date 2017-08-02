02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Erdoğan'ın 'yorgunluk' uyarısı ne anlama geliyor?

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Erdoğan'ın 'yorgunluk' uyarısı ne anlama geliyor?
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti teşkilatlarına yaptığı 'yorgun olanlar çekilsin' uyarısının, parti değerlerinden uzaklaşanlara yönelik olduğunu söyledi.
Erdoğan'ın 'yorgunluk' uyarısı ne anlama geliyor? Erdoğan'ın 'yorgunluk' uyarısı ne anlama geliyor? Erdoğan'ın 'yorgunluk' uyarısı ne anlama geliyor?

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti teşkilatlarına yaptığı 'yorgun olanlar çekilsin' uyarısının, parti değerlerinden uzaklaşanlara yönelik olduğunu söyledi.

"AK Parti'nin ilkelerinden uzaklaşan varsa o bizim için yorgundur" diyen Ünal parti yönetimi için bir yorgunluğun söz konusu olmadığını dile getirdi.

'KENDİMİZİ YENİLEMEMİZ LAZIM'

AK Parti Sözcüsü Ünal bugün konuk olduğu TRT Haber canlı yayınında Erdoğan'ın bu çağrısıyla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımız uyarıda bulunurken, 2019 seçimlerinin önemine değiniyor. Herkesin dikkatli ve uyanık olması gerektiğini, siyasetin bir sorumluluğu olduğunu hatırlatıyor. AK Parti'nin ilkelerinden uzaklaşan varsa o bizim için yorgundur" dedi.

Ünal bugünkü değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Hangi değerlerle yola çıktık bu biliniyor. O değerlerden uzaklaşan herkes yorgundur. Teşkilatlarımız 16 Nisan halk oylamasında büyük özveri ortaya koydular. Belediye başkanlarımız büyük çaba gösterdiler. Cumhurbaşkanımızın söylediği yorgunluk bizim için söz konusu değildir."

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