02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Katar ve Türk ordusunun tatbikatı başladı

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Türk Silahlı Kuvvetleri, zırhlı personel taşıyıcıların sahne aldığı tatbikata 250 askerle katılıyor. Türkiye, tatbikat nedeniyle askeri üsse hafif silahlar da gönderdi
Katar ve Türk ordusunun tatbikatı başladı
Katar ve Türk ordusunun tatbikatı başladı Katar ve Türk ordusunun tatbikatı başladı Katar ve Türk ordusunun tatbikatı başladı

Katar'a askeri üs kuran Türkiye, ülke ordusuyle birlikte askeri tatbikata başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Doha'daki tatbikata 250 askerle katılıyor ve gösteride zırhlı personel taşıyıcılar da sahne alıyor.

Türkiye, tatbikat nedeniyle Doha'daki Türk askeri üssüne hafif silahlar da gönderdi.

5 Haziran tarihinden bu yana Suudi arabistan'ın başını çektiği ülkeler tarafından tecrit edilen Katar'daki Türk üssü, krizin patlamasından birkaç gün sonra hayata geçirilmişti.

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S.Arabistan'la birlikte Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Doha yönetiminden istediği 13 maddelik talep listesinde, Türk üssünün kapatılması da yer alıyordu. Ancak Katar taleplerin hiçbirini kabul etmedi.

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Türkiye, krizin başından bu yana Katar'ın yanında yer alıyor. Halihazırda Katar'daki süpermarketlerde Türk ürünleri satılıyor.

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