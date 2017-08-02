02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Destici: İmha edilmesi gerekiyor!

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici düzenlediği basın toplantısında ABD’nin PYD ve YPG’ye verdiği silahların şüphesiz yarın Türkiye’ye kullanılacağını söyledi.
Destici: İmha edilmesi gerekiyor!
Destici: İmha edilmesi gerekiyor! Destici: İmha edilmesi gerekiyor! Destici: İmha edilmesi gerekiyor!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel merkez binasında haftalık basın toplantısında ülke ve dünya gündemini değerlendiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici sözlerine şehitleri anarak başladı. Destici, “Diyarbakır'da şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Yaralı Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Şu an bölgede kahramanca mücadele eden askerlerimizin, polislerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun” dedi.

"TÜRKİYE'NİN BU SİLAHLARI İMHA ETMESİ GEREKİYOR"

Amrika Birleşik Devleti’nin PYD ve YPG’ye 100 tır silah yardımı yaptığına değinen Destici, “Güya bizim sözde müttefikimiz, stratejik ortağımız olan Amerika Birleşik Devletleri dün 100 tır PYD ve YPG’ ye silah yardımı gönderdi. Hepimiz bilmeliyiz ki; bu silahlar bugün DEAŞ için kullanılıyor olabilir. Ama hiç şüpheniz olmasın ki yarın Türkiye'ye doğru kullanılacaktır. Amerika Birleşik Devletleri silahları PYD’ ye teslim ettiği noktada ve PYD’nin eline geçer geçmez Türkiye'nin bunları imha etmesi gerektiğini bir kere daha altını çizerek vurguluyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin orada yaptığı sadece DAEŞ’e karşı mücadele eden PYD’yi YPG’yi ya da şirin adıyla Suriye demokratik güçlerini desteklemek değil, orada kendisine bir askeri güç, askeri üst hazırlamaktır. Bugün DAEŞ’e karşı kullanmaktadır. Yarın da Türkiye'ye karşı kullanılacağından hiçbirimizin şüphesi olmaması gerekir” diye konuştu.

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