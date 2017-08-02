02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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İşte Milli Takımın yeni hocası!

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İşte Milli Takımın yeni hocası!
Lucescu ile her konuda anlaşan Yıldırım Demirören, akşam saatlerinde Rumen teknik adam ile birlikte İstanbul'a gelecek.
İşte Milli Takımın yeni hocası! İşte Milli Takımın yeni hocası! İşte Milli Takımın yeni hocası!

A Milli Takım Teknik Direktörü belli oldu. Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Mircea Lucescu ile her konuda anlaşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, akşam saatlerinde Rumen teknik adam ile birlikte İstanbul'a gelecek.

TFF, Mircea Lucescu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını; cuma günü 14.30'da imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Mircea Lucescu ile 2+1 yıllığına anlaşmış olup imza töreni 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 14.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacaktır. Türk futboluna hayırlı olmasını dileriz." 

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