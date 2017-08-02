02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Beşiktaş bombayı patlattı! 3 yıllık imza

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Beşiktaş bombayı patlattı! 3 yıllık imza
Beşiktaş, İspanyol forvet Alvaro Negredo’yu bonservisi ile birlikte kadrosuna kattı.
Beşiktaş bombayı patlattı! 3 yıllık imza Beşiktaş bombayı patlattı! 3 yıllık imza Beşiktaş bombayı patlattı! 3 yıllık imza

Beşiktaş, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü İspanyol golcü Alvaro Negredo için Valencia ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Alvaro Negredo için yaklaşık 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İspanyol golcüyle ise 3 yıllık sözleşme imzalanacak ve yıllık bonuslarla birlikte 3,5 milyon euro verilecek.

31 yaşındaki golcünün, 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

ALVARO NEGREDO KİMDİR?

Alvaro Negredo, 20 Ağustos 1985 trihinde İspanya'nın Madrid şehrinde dünyaya geldi. 2004 yılında Rayo Vallecano takımında profesyonelliğe geçiş yapan tecrübeli santrafor, Rayo Vallecano'nun B takımında çıktığı 15 maçta 14 gol atıp yıldızlaşsa da A takımda 12 maçta 1 gol attı.

2005 yılında Real Madrid B'ye transfer olan Negredo, 65 maçta 22 gol attı ve dikkat çekti. Real Madrid B'de gösterdiği performanstan ötürü beğeni kazanan Negredo, 2007'nin Temmuz ayında Almeria'ya transfer oldu.

Almeria'da ilk golünü Real Madrid'e karşı penaltıdan atan Negredo, Almeria formasıyla 70 maçta görev yaptı ve 32 kere rakip fileleri havalandırdı.

2009 yılının yaz döneminde İspanya'nın önde gelen takımları arasında yer alan Sevilla'ya 15 milyon euro karşılığında transfer oldu. Sevilla'da ilk golünü 19 Eylül 2007'de Osasuna'ya karşı atan Negredo, Sevilla formasıyla çıktığı 73 maçta 31 gol attı.

2013 yılında Manchester City'e transfer olan Negredo, burada da çıktığı 49 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı. Oldukça yıldızlaşan Negredo, 2014-2015 transfer sezonunun son gününde yeniden İspanya'ya döndü ve Valencia'ya satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralandı. Ardından da 1 Temmuz 2015 tarihinde Negredo, Valencia'ya 28 milyon Euro'ya transfer oldu.

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