02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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İşte görev süresi uzatılan general ve amiraller!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı şura kararları kapsamında bazı general ve amirallerin görev süreleri bir yıl uzatıldı ve görevlerine devam kararı verildi.
İşte görev süresi uzatılan general ve amiraller!
İşte görev süresi uzatılan general ve amiraller! İşte görev süresi uzatılan general ve amiraller! İşte görev süresi uzatılan general ve amiraller!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında bazı general ve amirallerin görev süreleri bir yıl uzatıldı ve görevlerine devam kararı verildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresiuzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları karara bağlandı.

GÖREV SÜRESİ UZATILAN VE GÖREVİNE DEVAM KARARI VERİLENLER

Buna göre, görev süreleri bir yıl uzatılan ve görevine devam kararı verilen general ve amiraller şöyle:

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Korgeneraller

1- Mehmet Daysal

2- Şeref Öngay

Tümgeneraller

1- Mehmet Özoğlu

2- Veli Tarakcı

3- Sinan Yayla

Tuğgeneraller

1- Ufuk Demirkılıç

2- Celalettin Bacanlı

3- Necdet Tuna

4- Sıtkı Varlı

5- Tevfik Algan

6- Halil Soysal

7- Mustafa Gönel

8- Mustafa Oğuz

9- Ahmet Ercan Çorbacı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Koramiraller

1- Hasan Şükrü Korlu

Tümamiraller

1- Ahmet İskender Yıldırım

2- Aydın Şirin

Tuğamiraller

1- Mithat Kemal Algül

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Korgeneraller

1- Nihat Kökmen

Tümgeneraller

1- Ali Çetinkaya

Tuğgeneraller

1- Ahmet Biçer

2- İmdat Bahri Biber

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