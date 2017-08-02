02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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'15 Temmuz Köprüsü'nden kendilerini atsınlar!'

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'15 Temmuz Köprüsü'nden kendilerini atsınlar!'
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mircea Lucescu'nun milli takımın başına geçmesi konusunda flaş yorumlar yaptı.
'15 Temmuz Köprüsü'nden kendilerini atsınlar!' '15 Temmuz Köprüsü'nden kendilerini atsınlar!' '15 Temmuz Köprüsü'nden kendilerini atsınlar!'

İşte Dilmen'in sözleri...

Lucescu değerli bir teknik adamdır. Türk futbolu bugün TFF ve antrenörler olarak bir kişidir. 15 Temmuz'da Fatih hocanın olayları oldu. Bugün 2 Ağustos, Dursun Bey oraya gidiyor, koskoca Galatasaray'ın başkanı. Koskoca Şenol Güneş, Onunla konuşuyorsunuz.

Koskoca Galatasaray'ı Lucescu reddediyor. Galatasaray başkanı yazık 5 saat boşuna gidip gelmiş. Bugün Abdullah Avcılar, Rıza Çalımbaylar, Mustafa Denizliler, Şenol Güneşler...

Türkiye Futbol Federasyonu açıklasanıza 15 gün önce Lucescu'yu... Türk insanının aklıyla alay etmeyin.

Şenol Güneş'i 4 maç için doğru karar olduğunu ama uzun vadeli olacaksa Beşiktaş'a zarar vereceğini söylemiştim. 14 yıldır Luce'den başkasını bulamıyorlar, Türk teknik adamlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidip kendilerini atsınlar"

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