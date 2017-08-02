'15 Temmuz Köprüsü'nden kendilerini atsınlar!'

İşte Dilmen'in sözleri...
Lucescu değerli bir teknik adamdır. Türk futbolu bugün TFF ve antrenörler olarak bir kişidir. 15 Temmuz'da Fatih hocanın olayları oldu. Bugün 2 Ağustos, Dursun Bey oraya gidiyor, koskoca Galatasaray'ın başkanı. Koskoca Şenol Güneş, Onunla konuşuyorsunuz.
Koskoca Galatasaray'ı Lucescu reddediyor. Galatasaray başkanı yazık 5 saat boşuna gidip gelmiş. Bugün Abdullah Avcılar, Rıza Çalımbaylar, Mustafa Denizliler, Şenol Güneşler...
Türkiye Futbol Federasyonu açıklasanıza 15 gün önce Lucescu'yu... Türk insanının aklıyla alay etmeyin.
Şenol Güneş'i 4 maç için doğru karar olduğunu ama uzun vadeli olacaksa Beşiktaş'a zarar vereceğini söylemiştim. 14 yıldır Luce'den başkasını bulamıyorlar, Türk teknik adamlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidip kendilerini atsınlar"