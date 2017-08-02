Geri döndüler! generalliğe terfi ettiler

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında pilot açığını kapatmak için havayollarından ayrılıp Hava Kuvvetleri’ne dönen iki albay, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla general oldu.

Bugün açıklanan YAŞ kararlarıyla, geçen yıl dönüş yapan Kurmay Pilot Albay Yaşar Kadıoğlu ile Kurmay Pilot Albay Fidan Yüksel tuğgeneralliğe terfi etti.

FETÖ'NÜN BASKISIYLA İSTİFA ETMİŞLERDİ



FETÖ ile mücadele ederken görevleri sırasında haklarında terör örgütü tarafından karalama kampanyası yapılan Albay Kadıoğlu ve Albay Yüksel, generalliğe terfi edemeyince 2015'te istifa ederek havayollarına geçmişti.

BAKANLIĞIN "GERİ DÖNÜN" ÇAĞRISIYLA GELMİŞLERDİ



15 Temmuz’un ardından yapılan FETÖ temizliğinde, Hava Kuvvetleri’nden başta pilot olmak üzere çok sayıda subayın atılması üzerine Milli Savunma Bakanlığı, havayollarında görev yapan pilotlara geri dön çağrısında bulundu.

Bu çağrıya ilk etapta 12 pilot cevap vererek geçen yıl kasım ayında rütbelerini tekrar takmıştı. Kadıoğlu ve Yüksel geri dönen ilk ekipte yer almıştı.



CASUSLUK DAVASINDAN TUTUKLANMIŞTI



Generalliğe terfi edenler arasında ilk sırada bulunan Hava Pilot Kurmay Albay Oğuz Okuyucu ise hakkında açılan Casusluk Davası sonrasında tutuklanmıştı. Beraat ederek görevine dönen Albay Okuyucu, ilk sıradan general oldu. Dava sırasında Oğuz Okuyucu kurmay yarbay rütbesindeydi.