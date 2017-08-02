02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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100 yıl geçse bile o ismi söylemem!

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15 Temmuz darbesinin sivil yöneticilerinden Kemal Batmaz, darbe gecesi Ankara'da kaldığı evin sahibinin ismini "100 yıl geçse bile" açıklamayacağını söyledi.
100 yıl geçse bile o ismi söylemem!
100 yıl geçse bile o ismi söylemem! 100 yıl geçse bile o ismi söylemem! 100 yıl geçse bile o ismi söylemem!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davada çapraz sorgusu yapılan darbenin sivil yöneticilerinden Kemal Batmaz, darbe gecesi Ankara'da kaldığı evin sahibinin ismini "100 yıl geçse bile" açıklamayacağını söyledi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşma salonunda görülen davanın öğleden sonraki bölümünde, Batmaz'ın çapraz sorgusuna devam edildi.

Duruşmada, Batmaz, Cumhuriyet Savcısı, müşteki ve sanık avukatlarının sorularını yanıtladı.

"Mahkeme size görüntüler izletti. 'O görüntülerdeki şahsın kendiniz olmadığınızı' söylediniz. Sizce, o kamera görüntüsündeki sivil şahıs, darbenin kontrol noktası olan Akıncı Üssü'nde ne yapıyor?" sorusuna Batmaz, "Askerliğini bile bedelli yapmış, askerlikten anlamayan biriyim. Askeriyenin içindeki şahsın gecenin bir vakti ne yaptığını bilmem." yanıtını verdi.

KİMİN EVİNDE KALDINIZ?

"Suçsuz olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Size göre Akıncı'daki kamera kayıtlarında bulunan kişi de siz değilsiniz. Madem darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde değildiniz, o zaman neredeydiniz? Kimin evinde kaldınız?" sorusu üzerine Batmaz, "Ben, o gün akşam Ankara'nın merkezinde bir arkadaşımın evinde kaldım. Bu arkadaşın hiçbir şekilde ismini vermem ne kadar önemli olursa olsun." dedi.

100 SENE 100 AY KALSAM BİLE...

Müşteki avukatlarının, "Bir sene bir aydır hapiste olduğunuzu söylüyorsunuz. Kaldığınız evin sahibi sizin adınıza davanın seyrini değiştirebilir." şeklideki sözleri karşısında Batmaz, "100 sene 100 ay kalsam yine de o arkadaşın ismini söylemem. Ne kadar sorarsanız sorun, ben o arkadaşın ismini vermeyeceğim." karşılığını verdi.

Batmaz, "Tek yumurta ikiziniz var mı? Size tıpa tıp benzeyen birini biliyor musunuz?" sorusunu ise yanıtlamadı.

"FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüşüp, darbe planını onaylattığı" iddialarının sorulduğu Batmaz, "Ben ne Pensilvanya'ya gittim ne orada bir şey onaylattım ne de bu mevzu ile ilgili bir talimat aldım. Yapıldı denen toplantılara iştirak etmedim." yanıtını verdi.

AKIN ÖZTÜRK'Ü GÖRMEDİM

Eski Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Akın Öztürk'ün avukatı Hicabi Durmuş'un "Akın Öztürk ile darbe girişiminin gerçekleştiği 15-16 Haziran'da Akıncı Üssü'nde bulundunuz mu? Daha önce kendisiyle bir görüşmeniz oldu mu? Bunu inandığınız bütün değerler adına yanıtlar mısınız?" sorusuna karşılık Batmaz, "Her türlü inandığım değerler adına söylüyorum; Akın Öztürk'ü ben ne gördüm ne duydum ne de herhangi bir şekilde diyalog geçti aramızda." iddiasını dile getirdi.

EVRİM GÖRMEDİM DEDİ

Avukatların isteği üzerine, Akıncı Üssü'ndeki kamera kayıtlarında Batmaz'ın yanında görüntüleri olan eski Tuğgeneral Hakan Evrim'e Kemal Batmaz'ın darbe gecesi üsse gelip gelmediği soruldu. Evrim, Batmaz'ı görmediğini ve tanımadığını ileri sürdü.

Avukatların "Görüntülerdeki kişi siz misiniz?" sorusuna ise Evrim, "Beni andırıyor ama 'benim' diyemem." yanıtını verdi.

Kemal Batmaz'ın çapraz sorgusu sona eren davada, diğer sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

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