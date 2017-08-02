02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Her yerde aranan sapık yakalandı

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Her yerde aranan sapık yakalandı
Konya'da evinin bahçesinde dut toplayan S.Ç.ye, cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddiasıyla 22 yaşındaki S.K. polis tarafından yakalandı.
Her yerde aranan sapık yakalandı Her yerde aranan sapık yakalandı Her yerde aranan sapık yakalandı

Sorguya alınan şüphelinin son bir yıl içinde evine zorla girdiği bir kadına tecavüze kalkıştığı, 2 kadına ise tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Suçlarını itiraf eden ve tacize uğrayan kadınlar tarafından da teşhis edilen S.K. adliyeye sevk edildi. 

Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Ev kadını S.Ç. evinin bahçesinde dut toplarken, bahçenin önüne gelen bir kişi pantolonunu indirip, cinsel organını göstererek cinsel tacizde bulundu. Kadının tepkisi üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şubesi Güven Tim ekipleri, eşkale göre aynı mahallede kırmızı gömlekli kısa saçlı S.K.,'yı gözaltına aldı. Polismerkezine götürülen şüpheli S.K. tacize uğrayan S.Ç. tarafından da teşhis edildi.

FAİLİ MEÇHUL OLAYLARIN ŞÜPHELİSİ ÇIKTI  

Şüpheli S.K.,'nın aynı bölgede farklı tarihlerde faili meçhul tecavüze teşebbüs, taciz ve darp gibi suçların mağdurların verdikleri eşkale uyduğunu belirledi. Ekipler bunun üzerine poliste başvurusu bulunan 3 kadını daha polis merkezine davet etti. Bir yıl önce yine aynı mahallede kendisine cinsel organını gösteren bir kişi hakkında şikayette bulunan M.S., gözaltındaki S.K.,'yı teşhis eti. Polis merkezine davet edilen S.G. de, geçen 11 Mayıs'ta kucağında çocuğuyla yolda yürürken bir anda arkasından sarılıp elle taciz eden ve kendisine tokat atan kişinin şüpheli S.K. olduğunu bildirdi. Diğer mağdurlardan S.T. de geçen 5 Haziran tarihinde evine girip zorla kıyafetlerini çıkaran, kendisine tecavüz etmeye kalkışan ve bağırması üzerine iç çamaşırını alıp kaçan kişinin S.K. olduğunu teşhis etti. 

KENDİMİ KONTROL EDEMİYORUM 

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul eden şüpheli S.K.’nın, "Lösemi hastasıyım ve bazı zamanlar kendimi kaybediyorum. Bu kadınlara da kendimi kontrol edemediğim zamanlarda bu olayları yaptım" dediği öğrenildi. Şüpheli polisteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi.

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