03 Ağustos 2017 Perşembe10 Zilkâde 1438
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Haşdi Şabi: Telafer operasyonu başladı!

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Haşdi Şabi: Telafer operasyonu başladı!
İran destekli Haşdi Şabi güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Telafer kentinin civar bölgelerindeki köyleri geri almak için operasyon başlattı
Haşdi Şabi: Telafer operasyonu başladı! Haşdi Şabi: Telafer operasyonu başladı! Haşdi Şabi: Telafer operasyonu başladı!

Terör örgütü DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıldır elinde tuttuğu  Telafer kentine bağlı çevre köylerin geri alınması için operasyon başlatıldığı  belirtildi. 

İran destekli Haşdi Şabi'nin resmi Twitter hesabından yapılan  açıklamada, silahlı güçlerin Telafer'in güneydoğusunda yer alan 17 köyü DEAŞ'tan  kurtardığı ifade edildi.
 
Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yerel medyasına konuşan Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver ise operasyonda Telafer'in civar  köylerinin bir kısmının geri alındığını bildirdi.
 
Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun Musul kent merkezine nazaran  daha kolay olacağını kaydeden Yaver, "Kentteki DEAŞ militanlarının herhangi bir  lojistik hattı yok. Haşdi Şabi 5 aydan uzun bir süredir kenti kuşatma altında  tutuyor" dedi.
 
Telafer kent merkezinde yaklaşık bin militanın kaldığı iddia  edilirken, operasyona yaklaşık 40 bin güvenlik görevlisinin katılacağı tahmin  ediliyor.
 
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, gecen cumartesi günü başkent Bağdat'ta  düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "Telafer'in kurtarılması için  operasyon planını yaptık. Bu operasyona tüm güvenlik güçleri, Haşdi Şabi ve Haşdi  Aşair (yerel aşiret güçleri) katılacak." ifadelerini kullanmıştı.

 
Ordu birlikleri, 25 Temmuz'dan itibaren Telafer'e 40 kilometre  mesafede yer alan Badoş bölgesine askeri sevkiyat yapmaya başlamıştı.
 
Terör örgütü DEAŞ, 16 Haziran 2014'ten bu yana Musul'un 60 kilometre  batısındaki Türkmen Telafer kentini elinde tutuyor.

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