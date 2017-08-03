03 Ağustos 2017 Perşembe10 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:11Güneş 05:55Öğle 13:17İkindi 17:09Akşam 20:27Yatsı 22:03
    • 28°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 22°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 28°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 106.525 0.36
  • Altın: 143,877 -0.01
  • Dolar: 3,5333 0.30
  • Euro: 4,1933 0.84

'Menfez paşası'nın pişkinliğine bakın!

»
'Menfez paşası'nın pişkinliğine bakın!
Grand tuvalet giyinip mahkemeye çıkan darbeci hainler, duruşmalarda safı oynayıp hâkimlerin yüzüne baka baka yalan söyledi.
'Menfez paşası'nın pişkinliğine bakın! 'Menfez paşası'nın pişkinliğine bakın! 'Menfez paşası'nın pişkinliğine bakın!

Grand tuvalet giyinip mahkemeye çıkan darbeci hainler, duruşmalarda safı oynayıp hâkimlerin yüzüne baka baka yalan söyledi. İşte o hainlerin akıllara durgunluk veren savunmaları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı oteli basan darbeci askerlerin yargılandığı davada yargılanan eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Albay Ali Yazıcı savunmasında saçmalama yöntemini seçti. Yazıcı, "Muhafız Alayı'ndan çıkarken yanıma gelen ve kendisini, 'Emin Yarbay' olarak tanıtan tanımadığım bir kişi, 'Komutanım ben de Antalya'ya gideceğim. Sizinle gelebilir miyim' diyerek arabama bindi. Bunu hala kendime bile izah edemiyorum ama Emin Yarbay'ı ilk defa gördüm. Ben arabayı kullanırken cep telefonumu karıştırdı" dedi. Tutuklu Yarbay Emin Güven, Ali Yazıcı'yı yalanladı. "Aralarında Ali Yazıcı'nın da bulunduğu 5-6 kişi masada, üzerinde Marmaris yazan uydu görüntüleri ve krokileri inceliyorlardı. Konuşmalarına göre Cumhurbaşkanı'nın yeri öğrenilecek ve bir ekip gidip alacaktı. Ancak tam yerini bilmiyorlardı" dedi.

'SAMİMİ İFADEM YOK'

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yaveri Levent Türkkan, 21 Temmuz 2016'daki ifadesinde, "Samimi olarak pişmanım. Sadece darbeye iştirak etmekten değil, Fetullah Gülen cemaati mensubu olmaktan dolayı da çok pişmanım" demişti. Mahkemede ise bu ifadeyi inkâr etti. Türkkan, 23 Mayıs 2017'de Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadede ise, "Her tarafım dağılmıştı. Bana serum bağladılar, beyin röntgeni çektiler. Samimi bir ifadem yok" iddiasında bulundu.

KOMUTANI KORUDUK

İstanbul'da Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'i kaçırıp Maltepe Askeri Cezaevi'ne koyan üsteğmenler İbrahim Ali Tekatlı ve İsa Demirbilek, "Özel'i korumak için yaptık" dedi. - Savcı: Bu nasıl korumak? Benim de korumam var ama ağzımı bantlamıyor. - Tümamiral Özel: Üsteğmenler ağzımı bantlayıp, elime kelepçe vurdu, ağzımı bantladılar. Rütbelerimi, rozetlerimi söktüler, kemerimi çıkardılar. -Darbeci üsteğmenler: Rütbelerini cezaevine girişinde x-ray cihazı öttüğü için çıkardık.

TATBİKAT BAHANESİ

 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ele geçirilmesi ile ilgili dava:

-Maltepe 2. Zırhlı Tugay'ın rütbeli askerleri: Bizi terör saldırısı var diye kışladan çıkardılar.

SUİKASTÇILAR...

 Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası

-MAK timi lideri Binbaşı Taner Berber: Bir terör örgütü yöneticisini yakalamak amacıyla göreve çıktığımızı sandık. Cumhurbaşkanı'nın alınacağı hiç aklıma gelmedi. Vali, kaymakam veya emniyet müdürü almaya gittiğimizi düşündüm.

- Hâkim: 25 bin mermiyle kaymakam vali almaya mı gidilir?

- Sarıbey: Vatan, millet için hizmet yaptık.

MENFEZ PAŞASI DA PİŞKİN

 FETÖ'nün Paşa kod adlı astsubayı Zekeriya Kuzu'ya mahkeme başkanı sordu: "Hani inlerimize girecektiniz, sizin ininize girdik" demişsin.

- Kuzu: Yıllarca kendisine saygı duyup destekledim.

- Hâkim: Generaller sana 'Paşa' diyormuş, doğru mu?

- Kuzu: Komutanlarım sevdiği herkese Paşa der.

- Hâkim: O kadar kişiye Paşa dediler, bir tek sende mi kaldı?

Sabah

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte Mehmet Görmez'in yeni göreviİşte Mehmet Görmez'in yeni göreviEmekliliğini isteyerek Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ayrılan Mehmet Görmez’in yeni görevinin netleştiği konuşuluyor.
İstanbul'da büyük operasyon! Helikopter destekli..İstanbul'da büyük operasyon! Helikopter destekli..Sultangazi ilçesinde helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis ekiplerince 18 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
'Menfez paşası'nın pişkinliğine bakın!'Menfez paşası'nın pişkinliğine bakın!Grand tuvalet giyinip mahkemeye çıkan darbeci hainler, duruşmalarda safı oynayıp hâkimlerin yüzüne baka baka yalan söyledi.
Sabıkalı oyunda ikinci çocuk ölümüSabıkalı oyunda ikinci çocuk ölümüİstanbul’da 13 yaşındaki Hakan, bilgisayarın başında ölü bulundu.
Rusya: Savaş ilan ettiler!Rusya: Savaş ilan ettiler!Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ABD'nin yeni yaptırımlarıyla Rusya'ya kapsamlı ticaret savaşı ilan ettiğini belirtti.
Komik ifade! "Uyuşturucu kullanıyorum çünkü..."Komik ifade! "Uyuşturucu kullanıyorum çünkü..."Atatürk heykeli saldırganı Mehmet Malbora, ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf etti.
  • Her yerde aranan sapık yakalandı02 Ağustos 2017 Çarşamba 21:16
  • 100 yıl geçse bile o ismi söylemem!02 Ağustos 2017 Çarşamba 21:06
  • Geri döndüler! generalliğe terfi ettiler02 Ağustos 2017 Çarşamba 21:06
  • İşte görev süresi uzatılan general ve amiraller!02 Ağustos 2017 Çarşamba 20:55
  • TSK'nın yeni komuta kademesi belli oldu02 Ağustos 2017 Çarşamba 20:49
  • YAŞ kararları açıklandı! İşte terfiler02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:20
  • Destici: İmha edilmesi gerekiyor!02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:12
  • CHP'den "Fatih Terim" yasası teklifi!02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:40
  • Katar ve Türk ordusunun tatbikatı başladı02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:50
  • Kritik YAŞ sona erdi! 3 kuvvet komutanı değişti02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:46
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri