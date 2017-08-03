'Menfez paşası'nın pişkinliğine bakın!

Grand tuvalet giyinip mahkemeye çıkan darbeci hainler, duruşmalarda safı oynayıp hâkimlerin yüzüne baka baka yalan söyledi. İşte o hainlerin akıllara durgunluk veren savunmaları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı oteli basan darbeci askerlerin yargılandığı davada yargılanan eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Albay Ali Yazıcı savunmasında saçmalama yöntemini seçti. Yazıcı, "Muhafız Alayı'ndan çıkarken yanıma gelen ve kendisini, 'Emin Yarbay' olarak tanıtan tanımadığım bir kişi, 'Komutanım ben de Antalya'ya gideceğim. Sizinle gelebilir miyim' diyerek arabama bindi. Bunu hala kendime bile izah edemiyorum ama Emin Yarbay'ı ilk defa gördüm. Ben arabayı kullanırken cep telefonumu karıştırdı" dedi. Tutuklu Yarbay Emin Güven, Ali Yazıcı'yı yalanladı. "Aralarında Ali Yazıcı'nın da bulunduğu 5-6 kişi masada, üzerinde Marmaris yazan uydu görüntüleri ve krokileri inceliyorlardı. Konuşmalarına göre Cumhurbaşkanı'nın yeri öğrenilecek ve bir ekip gidip alacaktı. Ancak tam yerini bilmiyorlardı" dedi.



'SAMİMİ İFADEM YOK'

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yaveri Levent Türkkan, 21 Temmuz 2016'daki ifadesinde, "Samimi olarak pişmanım. Sadece darbeye iştirak etmekten değil, Fetullah Gülen cemaati mensubu olmaktan dolayı da çok pişmanım" demişti. Mahkemede ise bu ifadeyi inkâr etti. Türkkan, 23 Mayıs 2017'de Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadede ise, "Her tarafım dağılmıştı. Bana serum bağladılar, beyin röntgeni çektiler. Samimi bir ifadem yok" iddiasında bulundu.



KOMUTANI KORUDUK

İstanbul'da Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'i kaçırıp Maltepe Askeri Cezaevi'ne koyan üsteğmenler İbrahim Ali Tekatlı ve İsa Demirbilek, "Özel'i korumak için yaptık" dedi. - Savcı: Bu nasıl korumak? Benim de korumam var ama ağzımı bantlamıyor. - Tümamiral Özel: Üsteğmenler ağzımı bantlayıp, elime kelepçe vurdu, ağzımı bantladılar. Rütbelerimi, rozetlerimi söktüler, kemerimi çıkardılar. -Darbeci üsteğmenler: Rütbelerini cezaevine girişinde x-ray cihazı öttüğü için çıkardık.



TATBİKAT BAHANESİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ele geçirilmesi ile ilgili dava:

-Maltepe 2. Zırhlı Tugay'ın rütbeli askerleri: Bizi terör saldırısı var diye kışladan çıkardılar.



SUİKASTÇILAR...

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası

-MAK timi lideri Binbaşı Taner Berber: Bir terör örgütü yöneticisini yakalamak amacıyla göreve çıktığımızı sandık. Cumhurbaşkanı'nın alınacağı hiç aklıma gelmedi. Vali, kaymakam veya emniyet müdürü almaya gittiğimizi düşündüm.

- Hâkim: 25 bin mermiyle kaymakam vali almaya mı gidilir?

- Sarıbey: Vatan, millet için hizmet yaptık.



MENFEZ PAŞASI DA PİŞKİN

FETÖ'nün Paşa kod adlı astsubayı Zekeriya Kuzu'ya mahkeme başkanı sordu: "Hani inlerimize girecektiniz, sizin ininize girdik" demişsin.

- Kuzu: Yıllarca kendisine saygı duyup destekledim.

- Hâkim: Generaller sana 'Paşa' diyormuş, doğru mu?

- Kuzu: Komutanlarım sevdiği herkese Paşa der.

- Hâkim: O kadar kişiye Paşa dediler, bir tek sende mi kaldı?

Sabah