03 Ağustos 2017 Perşembe10 Zilkâde 1438
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Bakan açıklamıştı! Bugün gerçekleşiyor

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Bakan açıklamıştı! Bugün gerçekleşiyor
Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) için açık eksiltme ihalesi bugün yapılıyor.
Bakan açıklamıştı! Bugün gerçekleşiyor Bakan açıklamıştı! Bugün gerçekleşiyor Bakan açıklamıştı! Bugün gerçekleşiyor

1000 megavatlık YEKA bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin ihalede dünya rüzgar pazarının yüzde 90’ını elinde bulunduran 8 şirket yarışacak. Rüzgar YEKA’sı yarışmasını kazanacak firma, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın, “Türkiye’yi yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretim üssü haline getireceğiz” diyerek açıkladığı projesi için 8 rüzgar türbini üreticisi teklif verdi.

Kilovatsaat başı tavan fiyatın 7 dolar/centten başlayacağı ihaleyi kazanan konsorsiyum, yüzde 65 yerlilik oranını şart olmak üzere 100 milyon doların üzerinde yatırım maliyeti olan bir rüzgar türbin fabrikası kuracak.

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