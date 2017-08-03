03 Ağustos 2017 Perşembe10 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:11Güneş 05:55Öğle 13:17İkindi 17:09Akşam 20:27Yatsı 22:03
    • 28°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 22°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 28°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 106.525 0.36
  • Altın: 143,877 -0.01
  • Dolar: 3,5333 0.30
  • Euro: 4,1933 0.84

İşte Mehmet Görmez'in yeni görevi

»
İşte Mehmet Görmez'in yeni görevi
Emekliliğini isteyerek Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ayrılan Mehmet Görmez’in yeni görevinin netleştiği konuşuluyor.
İşte Mehmet Görmez'in yeni görevi İşte Mehmet Görmez'in yeni görevi İşte Mehmet Görmez'in yeni görevi

Emekliliğini isteyerek Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ayrılan Mehmet Görmez’in yeni görevinin netleştiği konuşuluyor. Görmez’in, TBMM’de 2015 yılında kuruluş yasası çıkan Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin rektörü yapılacağı öğrenildi. Kuruluş hazırlıkları hızlanan üniversitenin kurucu rektörü olacak Görmez’in, tüm bölüm ve kadroların kurulmasıyla ilgili tek karar verici olacağı belirtiliyor. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte Mehmet Görmez'in yeni göreviİşte Mehmet Görmez'in yeni göreviEmekliliğini isteyerek Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ayrılan Mehmet Görmez’in yeni görevinin netleştiği konuşuluyor.
İstanbul'da büyük operasyon! Helikopter destekli..İstanbul'da büyük operasyon! Helikopter destekli..Sultangazi ilçesinde helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis ekiplerince 18 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
'Menfez paşası'nın pişkinliğine bakın!'Menfez paşası'nın pişkinliğine bakın!Grand tuvalet giyinip mahkemeye çıkan darbeci hainler, duruşmalarda safı oynayıp hâkimlerin yüzüne baka baka yalan söyledi.
Sabıkalı oyunda ikinci çocuk ölümüSabıkalı oyunda ikinci çocuk ölümüİstanbul’da 13 yaşındaki Hakan, bilgisayarın başında ölü bulundu.
Rusya: Savaş ilan ettiler!Rusya: Savaş ilan ettiler!Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ABD'nin yeni yaptırımlarıyla Rusya'ya kapsamlı ticaret savaşı ilan ettiğini belirtti.
Komik ifade! "Uyuşturucu kullanıyorum çünkü..."Komik ifade! "Uyuşturucu kullanıyorum çünkü..."Atatürk heykeli saldırganı Mehmet Malbora, ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf etti.
  • Her yerde aranan sapık yakalandı02 Ağustos 2017 Çarşamba 21:16
  • 100 yıl geçse bile o ismi söylemem!02 Ağustos 2017 Çarşamba 21:06
  • Geri döndüler! generalliğe terfi ettiler02 Ağustos 2017 Çarşamba 21:06
  • İşte görev süresi uzatılan general ve amiraller!02 Ağustos 2017 Çarşamba 20:55
  • TSK'nın yeni komuta kademesi belli oldu02 Ağustos 2017 Çarşamba 20:49
  • YAŞ kararları açıklandı! İşte terfiler02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:20
  • Destici: İmha edilmesi gerekiyor!02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:12
  • CHP'den "Fatih Terim" yasası teklifi!02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:40
  • Katar ve Türk ordusunun tatbikatı başladı02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:50
  • Kritik YAŞ sona erdi! 3 kuvvet komutanı değişti02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:46
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri