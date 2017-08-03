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FETÖ'den şehitlere küfür

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FETÖ'den şehitlere küfür
İhanette sınır tanımayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) militanlarının cezaevlerinde bile aşağılık işler yaptığı ortaya çıktı.
FETÖ'den şehitlere küfür FETÖ'den şehitlere küfür FETÖ'den şehitlere küfür

İhanette sınır tanımayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) militanlarının cezaevlerinde bile Türkiye düşmanlığı yaptığı ve 15 Temmuz Şehitlerine hakaret ettiği öğrenildi. 15 Temmuz hain işgal girişiminden sonra tutuklanan binlerce FETÖ üyesinin cezaevlerinde beddua seanslarının yanı sıra Türkiye’ye her gün kin kustukları ortaya çıktı. Cezaevinde ki bir FETÖ mensubu gördükleri karşısında daha fazla dayanamayarak içeride olup biteni bir mektupla Star’a anlattı. ByLock’tan tutuklandığını anlatan H.B isimli FETÖ tutuklusu, cezaevinde gördükleri karşısında artık dayamadığını ve FETÖ mensuplarının cezaevlerinde bile örgütsel faaliyetlere devam ettiğini yazdı.

CHP YÜRÜDÜ, SEVİNDİLER

H.B, 15 Temmuzla beraber örgütün gerçek yüzünü gördüğünü itiraf ederek içerideki FETÖ’cülerin adalet yürüyüşüyle beraber sokak eylemlerine başlamasını beklediğini ve bundan büyük bir sevinç duyduğunu anlattı. H.B; “15 Temmuzda bu kalkışmayı önleyen ve canları pahasına şehit düşen bu millete laf ve dil uzatılır mı. Televizyonda şehit haberleri söylüyor, yanımdaki şerefsiz, ‘ciğerlerine ateş düşsün’ diyor. Bu nasıl şerefsizliktir, bu nasıl Müslümanlıktır anlamak çok zor. İnanın psikolojim bile bunların yanında değişti, adalet yürüyüşünü alkışlayan, sokak eylemlerinin başlamasını en çok bunlar istiyor” dedi. 

ŞEHİTLERE HAKARET

İşte H.B’nin gönderdiği mektupta yer alan bazı bölümler: “Ne derseler iyi... Filistin Siyon, Mısır siyasi, Myanmar bizi orada istemiyor. İyi oluyor dediler dediler. İnanın, siz ne düşünürüsünüz, ben şaşırdım. Şehit haberi gelince sevinen, Avrupa’dan, ABD’den Türkiye’ye tepki verilince sevinen, hatta YPG tehdit ettiğinde mutlu olan kişiler var bulunduğum koğuşta. Osmanlı padişahlarını sevmeyen, onlara hain diye bakan, 15 Temmuz şehitlerini söylemiyorum bile, niye biliyor musunuz inanın yazmaya utanıyorum.”

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KUMPASI ANLATTILAR

FETÖ’nün özel bir okulunda çalıştığını anlatan H.B, okulda çalışırken FETÖ’nün yaptığı karanlık toplantılara da tanık olduğunu söyledi. H.B mektubunun devamında “Okulun Konferans salonuna ABD’den gelen kişiler, toplantıdakilere; AK Parti’ye ve Sayın Başbakanımızı nasıl yenecekleri, neler yapabilecekler şeklinde bir sunum yaptılar. Sunuma katılan konuşmacılar Tarık Toros, Emre Uslu, Hakan Şükür ve ABD’den gelen Hocanın sağ kolu dedikleri biri vardı. Ona büyük hürmet gösterirlerdi. Toplantıda 17-25 Aralık ile MİT TIR’ları konuları konuşuluyordu” ifadelerini kullandı. 

VATAN HAİNİ SAYGILI’NIN KOĞUŞU DEĞiŞTiRiLDi

FETÖ’nün 15 Temmuz’dan sonra cezaevine atılan mensuplarını diri tutmak için cezaevlerinde de örgütsel faaliyetlere devam ettiği belirtiliyor. En son FETÖ’nün kumpasçılarından Yakup Saygılı’nın Silivri Cezaevinde paralel müdür gibi hareket ettiği ortaya çıkmıştı. Tutuklu sanık Yakub Saygılı, yargılandığı 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada FETÖ’nün talimatlarını avukatının sözde savunma dilekçesi diye örgüt talimatlarının eline vermesiyle suç üstü yakalanmıştı. Ancak mahkeme heyeti, evrakta yer alan FETÖ elebaşı Gülen’e ait ifadelerin ve yazıların “örgütsel mesaj” taşıdığını tespit ederek el koymuştu. 

Star

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