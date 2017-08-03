03 Ağustos 2017 Perşembe10 Zilkâde 1438
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Avrupa'dan ABD'ye uyarı

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AB Komisyonu Başkanı Juncker, ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırım kararıyla ilgili, 'AB çıkarlarının altını oyacaksa, buna günler içerisinde karşılık vermeye hazırız' dedi.
Avrupa'dan ABD'ye uyarı
Avrupa'dan ABD'ye uyarı Avrupa'dan ABD'ye uyarı Avrupa'dan ABD'ye uyarı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanması konusunda ABD’de onaylanan yeni yasanın Avrupa’nın kaygılarını dikkate aldığınıancak bunun AB ekonomik çıkarlarına zarar vermesi durumunda bir kaç gün içerisinde misilleme yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya ilave yaptırımlar getiren "Amerika'nın Düşmanlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası"nı imzalamasının ardından yazılı açıklamada bulundu.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE YETERLİ ÖLÇÜDE KARŞILIK VERMEYE HAZIRIZ"

ABD’nin Rusya’ya ilave yaptırım kararı almasına yönelik yasal düzenlemesinde yapılan son değişikliklerden genel olarak tatmin olduğunu belirten Juncker, "Hazırız, ABD karşısında ekonomik çıkarlarımızı savunmalıyız ve bunu yapacağız. Düzenleme, Avrupa çıkarlarının altını oyacak bir şekilde uygulanırsa AB buna günler içerisinde yeterli ölçüde karşılık vermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

ABD'de onaylanan yasayla, Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiriliyor. Yasaya göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya'ya mevcut yaptırımları hafifletmeden veya kaldırmadan önce Kongre'nin onayını alması gerekiyor.

AVRUPA ŞİRKETLERİ ZARAR GÖREBİLİR

Yeni ABD yaptırımlarından Rusya’nın doğal gaz ve petrol projelerinde yer alan Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya gibi AB üyesi ülke şirketlerinin zarar görmesi ihtimali karşısında Brüksel tepki göstermişti.

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