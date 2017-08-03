03 Ağustos 2017 Perşembe10 Zilkâde 1438
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TBMM’ye füze sistemi uygulanacak

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TBMM’ye sadece personel ve misafir araçlarının giriş yapacağı, tüneli de bulunan yeni bir kapı açılıyor.
TBMM’ye füze sistemi uygulanacak
TBMM’ye füze sistemi uygulanacak TBMM’ye füze sistemi uygulanacak TBMM’ye füze sistemi uygulanacak

15 Temmuz’da darbecilerin hedefi olan ve bombardımanda ağır hasar gören Türkiye Büyük Millet Meclisi füze sistemiyle korunacak. TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu’nun önceki günkü toplantısında TBMM’nin güvenlik önlemleri ve milletvekillerinin çalışmalarına yönelik bir dizi radikal karar ele alındı. Kararlar özetle şöyle:

TÜNELLİ KAPI

TBMM kampüsü içinde güvenlik riskini artıran araç yoğunluğunu azaltmak için “tecrit” uygulaması yapılacak. Bunun için üçü aktif toplam beş kapısı bulunan TBMM’ye 6’ncı kapı açılacak. Tünel girişi olacak yeni kapıdan sadece personel ve misafir araçları alınacak. Tünelli kapıdan sadece park ve kapalı otoparka geçiş olacak. Arabalarını burada bırakacak olan personel ve misafirler arandıktan sonra kampüse girebilecek.

PARA CEZASI

TBMM kampüsünde park alanı dışında araç park edenler başta olmak üzere trafik kurallarını ihlal edenlere TBMM Başkanlığı, “idari para cezası” kesecek. Daha önce trafik polislerinin ceza kesmesi gündeme gelmiş ancak Meclis özel alan olduğu için mevzuat gereği polislerin ceza kesemeyeceği ortaya çıkıştı.

VEKİLİN YANINDAKİ ARANACAK

Milletvekillerinin yanındaki misafirler de araçlardan indirilerek aranacak. Milletvekilinin itiraz etmemesi için İçişleri Bakanlığı vekillere bilgilendirme yazısı gönderecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM yönetimine “Kim, hangi vekil itiraz ederse bana bildirin, bizzat ben konuşacağım. Meclis’in güvenliği en ufak ihmale konu olamaz” dedi.

YASAK LİSTESİ

TBMM’ye giriş yasağını içeren liste güncellenecek. Şu an 874 kişinin Meclis’e giriş yasağı bulunuyor.

MİT VE EMNİYET UYARISI

TBMM’ye giriş yasağı kapsamında MİT ve emniyetten gelen, eylem yapabilecek kişilerin isim ve resimleri kapılardaki denetim sisteminde öncelikli olacak. FETÖ ile ilişiği tespit edilen isimlerin eylem yapma ihtimali dikkate alınarak Meclis’e girişleri önlenecek.

SERBEST GİRİŞ KARTLARI İPTAL

TBMM adına kişi ve araçlar için verilen serbest giriş kartları da yenilenecek. Tüm valiliklere yazı yazılarak eski kartların kullanıldığının görülmesi halinde el konulması talimatı verilecek.

Anıtın yeri netleşti

TBMM’de yapılması planlanan, “15 Temmuz Anıtı”na ilişkin projeler ise TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından beğenilmedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bazı firmaların getirdiği önerileri inceleyen Kahraman, yüksekliği 91 metre olan projenin TBMM’nin tarihi silüetini ve o geceyi tam anlatamadığı gerekçesiyle geri çektirdi. Anıt için yeni proje arayışı sürerken, TBMM’ye ilk bombanın düştüğü Halkla  binasının yan bahçesindeki alan anıtın dikileceği en uygun yer olarak belirlendi.

Füze  sistemi kurulacak

Bomba yüklü “drone”larla saldırı için önlem alınacak. Bu amaçla TBMM Bilişim Başkanlığı ve Aselsan’ın ortak yürüttüğü “drone” kilitleme, yere indirme projesi uygulamaya sokulacak. Aynı yerleşim alanında bulunan TBMM, Genelkurmay, İçişleri Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarının, 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi helikopter ve uçak saldırılarına karşı önlem alınacak. Uçuş yasağı konulan hava sahasına giren hava araçlarını düşürmek için Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın çalışmalarını yürüttüğü füze sistemi devreye girecek. 

Milliyet

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