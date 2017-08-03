03 Ağustos 2017 Perşembe10 Zilkâde 1438
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Merkel'den skandal Türkiye hamlesi

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Merkel, bu kez de patronu olduğu AB’den, Türkiye için ayrılan fonun kullandırılmamasını istedi.
Merkel'den skandal Türkiye hamlesi
Merkel'den skandal Türkiye hamlesi Merkel'den skandal Türkiye hamlesi Merkel'den skandal Türkiye hamlesi

Erdoğan ve Türkiye korkusunun hakim olduğu Almanya iyice çıldırdı. Yükselen, büyüyen Türkiye’ye engel olmak için her yolu deneyen, bunun için terör örgütleriyle kol kola olmaktan çekinmeyen, FETÖ’ye kucak açan Berlin, son olarak da Avrupa Komisyonu’na ‘Türkiye’ye ekonomik yaptırım’ çağrısı yaptı. Ancak Avrupalı yetkililerden “Ankara’yla ilişkiler gereklidir” yanıtını alan Başbakan Angelina Merkel, bu kez de AB makamlarını devreye sokmak için çalışma başlattı.

HENKEL DEVREDE

Önce Türk asıllı Alman vatandaşı sözde ‘gazeteci’ Deniz Yücel’in, ardından da Büyükada’daki ihanet toplantısına katılan Alman vatandaşı Peter Steudtner’in ‘casusluk’ suçundan tutuklanmasıyla ‘gerçek’ niyetleri ortaya çıkan Almanya, ‘gerçekleri’ örtmek için her yolu deniyor. Önceki gün Avrupa Komisyonu’na Türkiye’ye ekonomik kısıtlama getirilmesi yönünde mektup yazan, ancak hüsrana uğrayan Merkel, bu kez patronu olduğu AB makamlarından fonların kullandırılmamasını talep etti. Merkel’in bu hamlesini değerlendiren İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ‘’AB’nin katılım öncesi programları ile bize ayırdığı kaynak 4.5 milyar eurodur. Bunun 190 – 200 milyonluk kısmını kullandık. Almanya kalanın kullanımında baskı istiyor. Türkiye’ye ayrılan fon tehlikede’’ dedi. Merkel’in ardından Avrupa Parlamentosu milletvekili ve yazar Hans Olaf Henkel de, Türkiye’ye yönelik yeni oyunu devreye soktu. 

HEDEF 2019’U ENGELLEMEK

Eski Alman Sanayiciler Birliği Başkanı olan Henkel, 16 Nisan’daki anayasa değişiklik referandumda ‘hile’ algısı oluşturmak ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçilecek olan 2019’daki seçimleri engellemek için harekete geçti. 2019’u engellemek ve töhmet altında bırakmak isteyen Henkel, demokrasinin olmazsa olmazı olan millete saygıyı görmezden geldi. 16 Nisan’daki referandumda Türk milletinin çoğunluğu yeni sisteme ‘evet’ demesine rağmen bunu görmezden gelen ve ‘hile’ imasında bulunan işadamı, halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da diktatör benzetmesi yaptı. 

GABRIEL ÜZÜLMÜŞ!

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ilişkilerin gerilmesinin ardından Türkiye’ye yönelik açıklanan ekonomik önlemlere ilişkin konuştu. Türkiye ile Almanya’nın şu andaki ilişkisinden üzüntü duyduğunu dile getiren Gabriel,  “Bu durum beni memnun etmiyor. Kalbim kanıyor” dedi. Gabriel, Türkiye´de idamın yeniden getirilmesinin Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bugüne kadar var olan ilişkilerin sonu olacağını söyledi.   

Merkel şok olmuştu

Avrupa Birliği, Türkiye’ye ekonomik yaptırım çağrısı yapan Alman hükümetini, hayal kırıklığına uğratmıştı. AB Komisyonu Sözcüsü Gordejuela, AB’nin Türkiye’yle ilişkisinin devam etmesinin gerekli olduğunu söylemiş ve eklemişti: Gümrük Birliği’nin güncelleştirilmesi, her iki tarafa da yarar sağlayacak.

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