FETÖ'nün kara kutusunun gizli bölmesi

Darbe girişiminden sonra tabut içine saklanıp özel uçakla yurtdışına kaçan, FETÖ’nün karakutusu İbrahim Faruk Bayındır’ın, şirketine gizli firar bölmesi yaptırdığı ortaya çıktı.

Darbe girişiminden sonra Atatürk Havalimanı Tarkim hangarından, özel uçakla tabut içine saklanarak kaçan FETÖ bağlantılı işadamı İbrahim Faruk Bayındır'ın, şirketin binasındaki gizli firar bölmesinin bilgisine SABAH ulaştı. Bayındır'ın, Atatürk Havalimanı'nda ihale sözleşmesine aykırı biçimde inşa ettiği kaçak yapıdaki gizli bölme, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Teftiş Kurulu'nca açığa çıkarıldı.

'GİZLİ BÖLME GÜVENLİK ZAAFI'

23 Eylül 2016 tarihli Teftiş Kurulu raporuna göre, kaçak yapıda kara bölümünden hava bölümüne geçiş sağlayan bir bölme bulunuyor. Raporda "idari binanın kara tarafında bulunan kuranglezlerinden (Binaların zemin alt katlarında doğal ışık ve havalandırma sağlamak için yapılan üstü ızgaralı bölüm) kolayca girilerek hava tarafına kontrolsüz bir şekilde geçilebileceği ve bunun ciddi bir güvenlik zaafı" olduğu vurgulanıyor.



5 KATLI KAÇAK BİNA

SABAH'ın görüntülediği kaçak binanın bulunduğu sivil havacılık bölümünün E girişinde, Tarkim'e kiralanan alanda projeye aykırı imalatlar tespit edildi. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı. Başmüfettiş Erdinç Kahraman ve Tolga Avşar tarafından hazırlanan soruşturma raporu, MHP'lilere kaset kumpası ve Haydar Meriç suikastında kilit konuma sahip İbrahim Faruk Bayındır'ın genel müdürü olduğu Tarkim Uçak Bakım ve Onarım Havacılık Anonim Şirketi hakkındaki hususların incelenmesi ve soruşturulması başlığını taşıyor. Raporda Tarkim'e metrekaresi 8.64 TL'den 5 yıllığına tahsis edilen hangar mahallinde, 5 katlı kaçak bir bina yapıldığı tespiti yer aldı. Raporda ihaleye katılma şartlarında katlı bina yapılacağına dair bir hüküm bulunmamasına rağmen Tarkim'e tahsis edilen 5 bin 920 metrekarelik arazi üzerine yapılan 5 katlı bina ile 364.31 m2'lik arazi için tahakkuk ettirilecek kira ücretinin tahsiline dair yapılacak işlemle ilgili, Teftiş Kurulu'nun görüşünün sorulduğu belirtildi. Teftiş Kurulu, kira sözleşmesinin resen iptali yönünde kanaat bildirdi.



MÜFETTİŞLER EMNİYET'E BAYINDIR'I SORDU

Başmüfettişler Emniyet'e, Tarkim'in Genel Müdürü İbrahim Faruk Bayındır hakkında yakalama kararı bulunup bulunmadığını sordu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce gönderilen 9 Eylül 2016 tarihli cevabi yazıda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara l. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 2016/4524 karar numarası ile 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranıyor kaydının bulunduğu hususları mevcuttur" denildi.

Sabah