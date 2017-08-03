03 Ağustos 2017 Perşembe10 Zilkâde 1438
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FETÖ kitabı dizinin başını yaktı!

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Yeniden başlayan Çocuklar Duymasın dizisindeki FETÖ kitabı ortalığı karıştırdı. Dizinin yapımcısı özür dilese de savcılık, diziye soruşturma başlattı.
FETÖ kitabı dizinin başını yaktı!
FETÖ kitabı dizinin başını yaktı! FETÖ kitabı dizinin başını yaktı! FETÖ kitabı dizinin başını yaktı!

Kanal D'de yayınlanan 'Çocuklar Duymasın' adlı dizide, FETÖ'nün dünyaya tanıttığı 'Barış Köprüleri' kitabının gösterilmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı. Dizinin yapımcısının özrü fayda etmedi.

İZLEYİCİNİN DİKKATİNDEN KAÇMAMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanal D'de yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide kitaplıkta FETÖ'nün faaliyetlerini dünyaya tanıttığı 'Barış Köprüleri; Dünyaya Açılan Türk Okulları' isimli kitabın izleyicilere gösterilmesinin ardından harekete geçerek soruşturma başlattı.

PROPAGANDA MI YAPILDI?

Akşam gazetesinin haberine göre; İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık talimatıyla dizinin o bölümünü incelemeye aldı. Çocuklar Duymasın adlı dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde, 'Haluk' karakterini canlandıran Tamer Karadağlı ile 'Meltem' karakterini canlandıran Pınar Altuğ'un yer aldığı sahnede, arka fonda bulunan kütüphanede "Barış Köprüleri; Dünyaya Açılan Türk Okulları" isimli kitap görüntülendi. "Barış Köprüleri; Dünyaya Açılan Türk Okulları" isimli kitap FETÖ'nün dünyaya tanıtılmasında kullanılıyor.

DİZİNİN YAPIMCISI ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Dizinin yapımcısı, bu olayların ardından özür dilemiş, kitabın bilinçli konulmadığını belirtmişti.

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