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PYD'ye ağır darbe! 12 milyon hap ele geçirildi

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PKK'nın Suriye uzantısı PYD-YPG'nin son 7 ayda Afrin'de üretip Türkiye üzerinden Afrika ülkelerine göndermek istediği uyuşturucu trafiğine Kilis Emniyeti büyük darbe vurdu.
PYD'ye ağır darbe! 12 milyon hap ele geçirildi
PYD'ye ağır darbe! 12 milyon hap ele geçirildi PYD'ye ağır darbe! 12 milyon hap ele geçirildi PYD'ye ağır darbe! 12 milyon hap ele geçirildi

Terör örgütü PYD'ye yönelik olarak son 7 ayda düzenlenen 164 operasyonda yaklaşık 250 milyon lira değerinde 12 milyon "captagon" uyuşturucu hap ele geçirildi. PYD-YPG'nin Afrin'de tanesini 85 kuruşa üretiği hapları sınırı geçirdikten sonra 5, Afrika'ya ulaştırdığında ise 20 liraya (5-6 dolar) sattığı öğrenildi.

DUVAR SİGAR KAÇAKÇILIĞINI BİTİRDİ

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; Türkiye Suriye sınırına duvar örülmesi ile birlikte geçişlerin zorlaşması sonucu sigara kaçakçılığı bitme noktasına gelirken terör örgüt PYD-YPG'nin bunun yerine taşıması kolay, fiyatı daha fazla olan uyuşturucu hap işine yöneldiği belirtildi. PYD-YPG'nin, Afrin'de ürettiği "captagon" uyuşturucu hapları, Kilis-Mersin Taşucu Limanı-Suudi Arabistan hattından Afrika ülkelerine götürdüğü öğrenildi.

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164 OPERASYONDA 12 MİLYON HAP ELE GEÇİRİLDİ

PYD- YPG'nin en büyük finans kaynağı olan uyuşturucu hapları ile ilgili planını deşifre eden Kilis Emniyeti, son 7 ayda yaptığı 164 operasyon ile 12 milyon adet "captagon" uyuşturucu hap ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 250 milyon lira olan hapları getirdiği belirlenen 282 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 254'ünün Türkiye, 28'inin ise Suriye vatandaşı olduğu bildirildi.

85 KURUŞA İMAL EDİLYOR, 20 LİRAYA SATIYORLAR

Araştırmalar sonucu PYD-YPG'nin, "Captagon" uyuşturucu haplarının adetini Afrin'de 85 kuruşa imal ettiği de belirlendi. Hapların, sınırdan geçirildikten sonra 5, Afrika'ya ulaştırıldığında ise adetinin 20 liradan (5-6 dolar) satıldığı kaydedildi.

SURİYELİ ÇİFT 27 BİN HAP İLE YAKALANDI

Önceki gün de Kilis Emniyeti Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda Suriye'den 27 bin "captagon" uyuşturucu hap getiren Suriyeli çifti gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları ardından adliye gönderilen ve tutuklanan M.F. ve H.A. isimli çiftin Afrin'de getirdiği uyuşturucu hapları, Afrika ülkelerine götürmek istedikleri belirtildi.

METAMFETAMİN TEHLİKESİ

PYD-YPG'ye ait 12 milyon Captagon uyuşturucu hap dışında, son dönemlerde Suriye'den getirilen 286 kilogram "metamfetamin" isimli uyuşturucunun da ele geçirildiği öğrenildi. Yine terör örgütü tarafından üretimi yapıldığı belirtilen metamfetaminin dünya üzerinde en hızla yayılan, çok zararlı ve tehlikeli bir uyuşturucu olduğu belirtildi. Uyuştucunun fiziksel olarak insan bedenini resmen çürüttüğü kaydedildi. Terör örgütünün metamfetamini de, Türkiye üzerinden Afrika ve Avrupa ülkelerine göndermek istediği ileri sürüldü.

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