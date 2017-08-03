03 Ağustos 2017 Perşembe10 Zilkâde 1438
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Türkiye 'altında' en büyükler arasında

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Dünya Altın Konseyi, ülkelerin altın rezervlerini açıkladı. Listeye göre göre Türkiye, en büyük altın rezervine sahip ülkeler arasında yerini korudu.
Türkiye 'altında' en büyükler arasında
Türkiye 'altında' en büyükler arasında Türkiye 'altında' en büyükler arasında Türkiye 'altında' en büyükler arasında

Türkiye 2017 yılının 2. çeyrek döneminde dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri arasında yerini korudu.

Türkiye'nin altın rezervleri ilk çeyrekte 456,1 ton olarak açıklandı. Bir önceki dönem 427,8 ton seviyesindeydi.

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) tarafından açıklanan verilerine göre, ilk çeyrek itibariyle ABD 8.133,5 ton rezervle  ilk sırada yer alırken, Almanya 3.374,1 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor.

WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı:

Sıra Ülke (Ton)
------ --------- -------
1 ABD 8.133,5
2 Almanya 3.374,1
3 IMF 2.814,0
4 İtalya 2.451,8
5 Fransa 2.435,9
6 Çin 1.842,6
7 Rusya 1.715,8
8 İsviçre 1.040,0
9 Japonya 765,2
10 Hollanda 612,5
11 Hindistan 557,8
12 ECB 504,8
13 Türkiye 456,1
14 Tayvan 423,6
15 Portekiz 382,5
16 S.Arabistan 322,9
17 İngiltere 310,3
18 Lübnan 286,8
19 İspanya 281,6
20 Avusturya 280,0
21 Kazakistan 279,0
22 Belçika 227,4
23 Filipinler 196,4
24 Venezuela 188,1
25 Cezayir 173,6
26 Tayland 152,4
27 Singapur 127,4
28 İsveç 125,7
29 G.Afrika 125,3
30 Meksika 120,1
31 Libya 116,6
32 Yunanistan 112,9
33 Güney Kore 104,4
34 Romanya 103,7
35 BIS 103,0
36 Polonya 103,0
37 Irak 89,8
38 Avustralya 79,9
39 Endonezya 79,3
40 Kuveyt 79,0

Uzmanpara

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