03 Ağustos 2017 Perşembe11 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:11Güneş 05:55Öğle 13:17İkindi 17:09Akşam 20:27Yatsı 22:03
    • 33°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 29°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 106.970 0.42
  • Altın: 143,709 -0.10
  • Dolar: 3,5403 0.20
  • Euro: 4,1928 -0.01

Savcılık o hakemin peşine düştü! FETÖ'yü çözecek..

»
Savcılık FETÖ arşivi belleği Tuncay Özkan’a ileten 'eski hakem'in peşine düştü.
Savcılık o hakemin peşine düştü! FETÖ'yü çözecek..
Savcılık o hakemin peşine düştü! FETÖ'yü çözecek.. Savcılık o hakemin peşine düştü! FETÖ'yü çözecek.. Savcılık o hakemin peşine düştü! FETÖ'yü çözecek..

Savcılık, 11 Aralık 2006’da İzmir’de FETÖ mensubu bir askerin otobüste düşürdüğü belleği bulan ve daha bunu Özkan’a ileten ‘eski hakem’in peşine düştü.

FETÖ arşivi belleği geçen hafta İstanbul Başsavcılığı’na teslim eden CHP’li Özkan’ın HTS kayıtları incelemeye alındı. Özkan mayıs ayındaki ifadesinde belleği, 24 Nisan 2007'de İzmir Havalimanın’da ilk defa gördüğü, ismini hatırlayamadığı bir kişinin verdiğini, bu kişinin kendini ‘eski bir futbol hakemi’ olarak tanıttığını söylemişti.
 
İZMİR-İSTANBUL TARANACAK
 
Özkan bu tarihten 10 gün sonra aynı kişinin kendisini aradığını, İstanbul Mecidiyeköy’de bir otelin önünde buluştukları bilgisini savcılıkla paylaşmıştı. Savcılık ilk etapta Özkan’ın o tarihlerde kimlerle görüştüğünün tespiti için HTS kaydını mercek altına aldı. Bu tarih aralığında Mecidiyeköy’de sinyal veren telefonları dosyaya ekleyecek savcılık, Özkan’ı arayan numaranın 24 Nisan 2007’de İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan sinyal verip vermediğini tespite çalışacak. Savcılık bu yöntemle kendisini ‘futbol hakemi’ olarak tanıtan kişinin kimliğine ulaşmayı hedefliyor.

Yenişafak
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen’den çarpıcı sorularProf. Dr. Seyit Mehmet Şen’den çarpıcı sorularEski Başbakanlardan Bülent Ecevit’in asıl memleketi neresi? Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer aslen nereli? Peki ya Süleyman Demirel’in “İslamköy” olarak bilinen köyünün eski adı neydi?
'Menfez paşası'nın pişkinliğine bakın!'Menfez paşası'nın pişkinliğine bakın!Grand tuvalet giyinip mahkemeye çıkan darbeci hainler, duruşmalarda safı oynayıp hâkimlerin yüzüne baka baka yalan söyledi.
Savcılık o hakemin peşine düştü! FETÖ'yü çözecek..Savcılık o hakemin peşine düştü! FETÖ'yü çözecek..Savcılık FETÖ arşivi belleği Tuncay Özkan’a ileten 'eski hakem'in peşine düştü.
PYD'ye ağır darbe! 12 milyon hap ele geçirildiPYD'ye ağır darbe! 12 milyon hap ele geçirildiPKK'nın Suriye uzantısı PYD-YPG'nin son 7 ayda Afrin'de üretip Türkiye üzerinden Afrika ülkelerine göndermek istediği uyuşturucu trafiğine Kilis Emniyeti büyük darbe vurdu.
Kobralar yolu kesti! Helikopterler havalandıKobralar yolu kesti! Helikopterler havalandıTunceli'de Silahlı İnsansız Hava Aracı desteği ile yapılan operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.
FETÖ kitabı dizinin başını yaktı!FETÖ kitabı dizinin başını yaktı!Yeniden başlayan Çocuklar Duymasın dizisindeki FETÖ kitabı ortalığı karıştırdı. Dizinin yapımcısı özür dilese de savcılık, diziye soruşturma başlattı.
  • FETÖ'nün kara kutusunun gizli bölmesi03 Ağustos 2017 Perşembe 09:39
  • Paris gecelerinde ByLock yazışmaları03 Ağustos 2017 Perşembe 09:32
  • TBMM’ye füze sistemi uygulanacak03 Ağustos 2017 Perşembe 09:28
  • İşte Mehmet Görmez'in yeni görevi03 Ağustos 2017 Perşembe 09:09
  • Büyükada'da istihbarat dersleri03 Ağustos 2017 Perşembe 09:05
  • FETÖ'den şehitlere küfür03 Ağustos 2017 Perşembe 09:01
  • İstanbul'da büyük operasyon! Helikopter destekli..03 Ağustos 2017 Perşembe 08:15
  • Sabıkalı oyunda ikinci çocuk ölümü03 Ağustos 2017 Perşembe 07:45
  • Rusya: Savaş ilan ettiler!02 Ağustos 2017 Çarşamba 23:13
  • Komik ifade! "Uyuşturucu kullanıyorum çünkü..."02 Ağustos 2017 Çarşamba 21:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri