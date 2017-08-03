Savcılık o hakemin peşine düştü! FETÖ'yü çözecek..

Savcılık FETÖ arşivi belleği Tuncay Özkan’a ileten 'eski hakem'in peşine düştü.

Savcılık, 11 Aralık 2006’da İzmir’de FETÖ mensubu bir askerin otobüste düşürdüğü belleği bulan ve daha bunu Özkan’a ileten ‘eski hakem’in peşine düştü.

FETÖ arşivi belleği geçen hafta İstanbul Başsavcılığı’na teslim eden CHP’li Özkan’ın HTS kayıtları incelemeye alındı. Özkan mayıs ayındaki ifadesinde belleği, 24 Nisan 2007'de İzmir Havalimanın’da ilk defa gördüğü, ismini hatırlayamadığı bir kişinin verdiğini, bu kişinin kendini ‘eski bir futbol hakemi’ olarak tanıttığını söylemişti.



İZMİR-İSTANBUL TARANACAK



Özkan bu tarihten 10 gün sonra aynı kişinin kendisini aradığını, İstanbul Mecidiyeköy’de bir otelin önünde buluştukları bilgisini savcılıkla paylaşmıştı. Savcılık ilk etapta Özkan’ın o tarihlerde kimlerle görüştüğünün tespiti için HTS kaydını mercek altına aldı. Bu tarih aralığında Mecidiyeköy’de sinyal veren telefonları dosyaya ekleyecek savcılık, Özkan’ı arayan numaranın 24 Nisan 2007’de İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan sinyal verip vermediğini tespite çalışacak. Savcılık bu yöntemle kendisini ‘futbol hakemi’ olarak tanıtan kişinin kimliğine ulaşmayı hedefliyor.

Yenişafak

