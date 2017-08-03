TFF yönetiminin, Rumen çalıştırıcıyla 2+1 yıllık anlaşma yaptığı öğrenildi. 2019 yılında görev süresi sona erecek olan TFF yönetimi, bu nedenle Luce’nin kontratına +1 yılı opsiyon olarak ekledi.
Rumen teknik adam, ilk etapta Fatih Terim’in kazandığı yıllık 3,5 milyon Euro'yu talep etti. Daha sonra yapılan görüşmelerde bu rakam 2.5 milyon Euro'ya indirildi. Lucescu da bu teklifi kabul edince anlaşma sağlandı.
Yardımcısı Özdilek!
Lucescu'nun yardımcılığı konusunda Mehmet Özdilek’in isminin geçtiği öğrenildi. Fatih Terim ayrılmadan önce tecrübeli teknik adamın yardımcılığına getirilen genç teknik adam, hiçbir maça çıkamamıştı. Adaylar arasında Tolunay Kafkas’ın da bulunduğu ancak Mehmet Özdilek’in daha ağır bastığı kaydedildi.
03 Ağustos 2017 Perşembe11 Zilkâde 1438
- Kadıköy'de tur zamanı! Muhtemel 11'lerNegredo'nun yıllık ücreti dudak uçuklattı!Beşiktaş genç kalecinin bonservisini aldı!İşte Melo'yla görüşmelere başlayan Süper Lig ekibiBaşkan resmen açıkladı! Sosa bombasıTüm dengeleri değiştirecek! Barca'dan Beşiktaş'a!Negredo'yu bitiren Beşiktaş'tan bir transfer daha!Bu kızları hatırladınız mı? Acı haber geldiErdoğan'ın 'metal yorgunluğu' uyarısı sonrası ilk ayrılık sinyaliProf. Dr. Seyit Mehmet Şen’den çarpıcı sorular
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 04:11 Güneş 05:55 Öğle 13:17 İkindi 17:09 Akşam 20:27 Yatsı 22:03
- 33°C Adana
- 34°C Adıyaman
- 24°C Afyon
- 31°C Ağrı
- 31°C Amasya
- 29°C Ankara
- 28°C Antalya
- 27°C Artvin
- 30°C Aydın
- 27°C Balıkesir
- BIST: 106.970 0.42
- Altın: 143,709 -0.10
- Dolar: 3,5403 0.20
- Euro: 4,1928 -0.01
Lucescu'nun maaşı belli oldu!
TFF yönetiminin, Rumen çalıştırıcıyla 2+1 yıllık anlaşma yaptığı öğrenildi. 2019 yılında görev süresi sona erecek olan TFF yönetimi, bu nedenle Luce’nin kontratına +1 yılı opsiyon olarak ekledi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kadıköy'de tur zamanı! Muhtemel 11'lerFenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ikinci maçında İstanbul'da Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak.
Negredo'nun yıllık ücreti dudak uçuklattı!Beşiktaş, Alvaro Negredo ve kulübü Valencia ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Beşiktaş genç kalecinin bonservisini aldı!Beşiktaş, geçtiğimiz yıl kiralık olarak kadrosunda yer alan genç kaleci Utku Yuvakuran ile sözleşme imzaladı.
İşte Melo'yla görüşmelere başlayan Süper Lig ekibiPalmeiras’tan ayrılıp Türkiye’den iki teklif aldığını açıklayan Felipe Melo’nun Antalyaspor’la görüştüğü ortaya çıktı.
Başkan resmen açıkladı! Sosa bombasıTrabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Serie A takımı Milan'da forma giyen yıldız futbolcu Jose Sosa'yı transfer etmek için İtalyan kulübüyle görüştüklerini açıkladı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Hangi ülke ne kadar dindar? İşte cevabı
- Fatih Portakal'dan skandal AK Parti tweeti!
- Genç kadın telefonla konuşurken intihar etti!
- Ardahan'da bulunmuştu! Sahip çıkan yok
- NASA ilanla 'dünyayı koruyacak' adam arıyor!
- Traktör sürücüsünü taradılar!
- Alişan: "Hukuksal süreci başlattım"
- Nasıl kandırıldı? İşte o itiraflar
- Buzağının 'babası' ortaya çıktı!
- Özel kreşte yaşanan skandalda yeni gelişme!
- İznik Gölü’nde yakalandı! 1.70 boyunda
- Dövme sildiren iki bankacı arkadaş yandı!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.