ABD tarafından gasp edilen silahlar PKK'ya gidiyor

Muhaliflere verdiği silah desteğinin kesen ABD, topladığı silahları PKK/PYD terör örgütüne aktarıyor. Silahları vermeyen gruplar ise 'bombalarız' tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.

Muhaliflere eğit-donat kapsamında verdiği silah desteğini kesen Amerika, şimdi de Suriyeli muhalif gurupların elinde bulunan füze rampaları ve ağır silahları toplamaya başladı. Silahları teslim etmeyen grupları bombalamakla tehdit eden Amerika, topladığı silahları Ürdün üzerinden Haseke’ye yolluyor.

SİLAHLAR GASP EDİLİYOR

Suriye’nin Dostları Gurubu öncülüğünde 2012 yılından itibaren muhaliflere gönderilen başta Tow füzeleri olmak üzere makinalı tüfekler ve pikap türü araçlar ABD tarafından muhaliflerden gasp edilerek PYD’ye gönderiliyor. Ürdün’ün Kuzeyinde bulunan ABD Üssü’nden Kamışlı bölgesine sevk edilen füze rampaları ve havan topları ile birlikte orta menzilli doçka ve 23 milimetrelik otomatik silahlar Haseke Kamışlı bölgesinde PYD’ye teslim ediliyor.

SİLAHLARI VERMEZSENİZ BOMBALARIZ

Suriye’nin doğusunda savaşan Ömer Tugayları’nın sözcüsü Vail Muazer, ABD tarafından kendilerine 4 şart koşulduğunu bunların "Esed ile savaşmayı durdurun, sadece DEAŞ’a yoğunlaşın, Rakka’ya asker gönderin, ağır silah ve araç gereçleri teslim edin" şeklinde olduğunu söyledi. Muazer Amerika’nın silahları teslim etmeye yanaşmayan grupları bombalamak tehdit ettiğini söyledi.

ÜRDÜN ÜZERİNDEN HASEKE’YE

Güney cephesinde (Dera, Şam ve Humus) savaşan guruplardan aldığı silahları, Ürdün üzerinden Haseke’ye sevk eden ABD, muhaliflerden topladığı silahları PYD teslim ediyor. Güney cephesinde savaşan guruplar bu şantaja boyun eğmeyeceklerini açıkladılar. Muhalif Ömer Tugayları sözcüsü Vail Muazer, Dera, Şam ve Humus bölgelerinde 11 tugayın birleşerek ortak güç kurduğunu, aynı kapsamda 40 muhalif gurubun kendi aralarında müzakerelere devam ettiğini söyledi. Hedeflerini "Hiç bir dış güce bağımlı kalmadan özgürlük mücadelesi vermek" olarak açıklayan muhalif sözcü, son dönemde yürütülen birleşme faaliyetleri kapsamında hedeflerinin Birleşik Suriye Cephesi’ni kurmak olduğunu kaydetti.

DEAŞ’A KARŞI MUHALİFLERİ SAVAŞTIRMAK İSTİYORLAR

Ömer Tugayları sözcüsüne göre, Haziran ve Temmuz aylarında PYD’ye karadan 1050 TIR silah, cephane, tank ve zırhlı sevkiyatı gerçekleştiren ABD, önce Rakka sonra da Deyr ez Zor’da DEAŞ’ a karşı muhalifleri savaştırarak, PYD terör örgütünü korumayı hedefliyor. Muhalif Ömer Tugayları sözcüsü Vail Muazer, ABD’nin direktifine boyun eğen gurupları önce Ürdün de bir aylık kampa alacağını sonra da Kamışlı’ya sevk edeceğini söyledi.

ÖSO’YA ABD ŞANTAJI

Öte yandan benzer bir açıklama da El Karame komutanlarından geldi. ABD’nin benzer şartlarla kendilerini PYD’ye destek vermeye zorladığını söyleyen Tugay Komutanı Ebu Ömer el Humusi, "17 Temmuzdan bu yana ABD’li yetkililerin ağır tacizi sürüyor. Bizden PKK- PYD’ e destek vermemiz aksi taktirde mevzilerimizin bombalanacağı yönünde tehditler alıyoruz" diye konuştu.

YENİ ŞAFAK