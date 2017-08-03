Melo'ya Süper Lig'den sürpriz talip

Maicon, Menez, Boffin, Aydın Karabulut gibi flaş transferlerle gücüne güç katan; Sosa, Giovinco, Salih Uçan gibi yıldızları listesinde bulunduran Antalyaspor’un adını sır gibi sakladığı orta saha transferinin Felipe Melo olduğu ortaya çıktı.
Palmeiras’taki 2019’a kadar süren sözleşmesini feshederek boşa çıkan Brezilyalı yıldız, “Türkiye’den iki teklif aldım” açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray’da 3 Süper lig şampiyonluğu, 2 türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazanarak önce İnter’e sonra da ülkesine giden başarılı oyuncuyla Antalyaspor’un temas halinde olduğu ortaya çıktı.