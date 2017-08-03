Erdoğan'ın 'metal yorgunluğu' uyarısı sonrası ilk ayrılık sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanlığı görevini yeniden üstlenmesinin ardından dile getirdiği, "partide metal yorgunluğu var" sözleri, dikkatleri yenileneceği açıklanan teşkilatlara çevirmişti.
Referandum sonuçlarının seçimlerle karşılaştırması, bölgedeki kanaat önderleri ve milletvekillerinin değerlendirmeleri ile vatandaşların memnuniyetinin ölçüleceği anketlere göre teşkilatların değiştirilmesi öngörülüyordu.
Günaydın Yozgat'ın haberine göre, AK Parti’de yapılacak çalışmalar öncesinde sürpriz gelişme yaşandı. Ak Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, genel merkezin yapacağı çalışmalar öncesinde, bölge ve il sorumlularının önünü açmak adına aday olmama kararı aldı.
AK Parti’de Harun Lekesiz, partisi iktidarda iken görevi bırakan ilk il başkanı olacak.
Lekesiz, 4 yıldan beri sürdürdüğü AK Parti Yozgat Başkanlığı görevini, işlerinin yoğunluğu ve kendi isteği ile bırakacağını söyledi. Lekesiz, genel merkezin önünü açmak için böyle bir karar aldığını aktardı.
AK Parti İl Başkanı Lekesiz’in görevinden istifa etmesinin ardından boşalan göreve parti yönetim kurulu içinden bir üyenin vekalet etmesi bekleniyor.