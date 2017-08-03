Bu kızları hatırladınız mı? Acı haber geldi

ABD'de katıldıkları yarışma ile dikkat çeken Afgan kız robot takımının kaptanı Fatemah Qaderyan'ın önceki gün Herat kentinde düzenlenen saldırıda babasını kaybettiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde ABD'de katıldıkları robot yarışmasıyla tüm dünyanın dikkatini çeken Afgan kızlardan oluşan robot takımından bu kez acı bir haber geldi. Afgan robot takımının 14 yaşındaki kaptanı Fatemah Qaderyan, önceki gün Herat kentinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda babasını kaybetti.

"FATEMAH HİÇ KİMSEYLE KONUŞMUYOR"

Al Jazeera'ya konuşan robot takımının hocası Ali Rıza Mehrban, babasını kaybeden Fatemah'nın sinirli ve yaslı olduğunu söyledi. Mehrban, "Fatemah çok sinirli. Hiçbir şey yemiyor ve kimseyle konuşmuyor. Çok zor bir zamandan geçiyor" ifadelerini kullandı.

ABD'YE ALINMAYAN KIZLAR İÇİN TRUMP DEVREYE GİRMİŞTİ

Fatemah Qaderyan, Temmuz ayında verdiği bir röportajda, gümüş madalya kazandıkları robot yarışması konusunda en büyük destekçisinin babası olduğunu söylemişti. ABD'nin Washington kentinde düzenlenen robot yarışması için Afgan robot takımına vize verilmeyince, konu dünya kamuoyunun gündemine gelmiş daha sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın araya girmesi üzerine Afgan kızlar ABD vizesi alabilmişlerdi.

TERÖRİSTLER AFGANİSTAN'I KANA BULAMIŞTI

Fatemah Qaderyan'ın babasını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlenmişti. Bir Şii camiini hedef alan saldırıda en az 32 kişi hayatını kaybetmiş, 60'dan fazla kişi de yaralanmıştı.