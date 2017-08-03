2 sezon önce 13 milyon Euro karşılığında Çin ekibi Shanghai Shenhua’ya transfer olan ve geçen sezonun devre arasında Siyah-Beyazlılar’a kiralanan Demba Ba, bedelsiz olarak Beşiktaş’a geri dönüyor.
Senegalli oyuncudan geçen hafta detaylı bir sağlık raporu isteyen Kara Kartal, yıldız futbolcudan gelen raporun ardından harekete geçti. Çin temsilcisinin önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği 32 yaşındaki oyuncu için çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlı yönetim, Shanghai ekibinin kapısını çaldı.
Listeye yazılmadı
Çin’de yabancı statüsünde bulunması nedeniyle listeye yazılmayan Demba Ba, Siyah- Beyazlılar’a geri dönmek istediğini yönetime iletti. Çin ekibi ise 32 yaşındaki oyuncunun ayrılmasına onay verdi. Senegalli futbolcunun önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelerek, resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
- Kadıköy'de tur zamanı! Muhtemel 11'lerNegredo'nun yıllık ücreti dudak uçuklattı!Beşiktaş genç kalecinin bonservisini aldı!İşte Melo'yla görüşmelere başlayan Süper Lig ekibiBaşkan resmen açıkladı! Sosa bombasıTüm dengeleri değiştirecek! Barca'dan Beşiktaş'a!Negredo'yu bitiren Beşiktaş'tan bir transfer daha!Bu kızları hatırladınız mı? Acı haber geldiErdoğan'ın 'metal yorgunluğu' uyarısı sonrası ilk ayrılık sinyaliProf. Dr. Seyit Mehmet Şen’den çarpıcı sorular
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 04:11 Güneş 05:55 Öğle 13:17 İkindi 17:09 Akşam 20:27 Yatsı 22:03
- 33°C Adana
- 34°C Adıyaman
- 24°C Afyon
- 31°C Ağrı
- 31°C Amasya
- 29°C Ankara
- 28°C Antalya
- 27°C Artvin
- 30°C Aydın
- 27°C Balıkesir
- BIST: 106.970 0.42
- Altın: 143,709 -0.10
- Dolar: 3,5403 0.20
- Euro: 4,1928 -0.01
Negredo'yu bitiren Beşiktaş'tan bir transfer daha!
2 sezon önce 13 milyon Euro karşılığında Çin ekibi Shanghai Shenhua’ya transfer olan ve geçen sezonun devre arasında Siyah-Beyazlılar’a kiralanan Demba Ba, bedelsiz olarak Beşiktaş’a geri dönüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Hangi ülke ne kadar dindar? İşte cevabı
- Fatih Portakal'dan skandal AK Parti tweeti!
- Genç kadın telefonla konuşurken intihar etti!
- Ardahan'da bulunmuştu! Sahip çıkan yok
- NASA ilanla 'dünyayı koruyacak' adam arıyor!
- Traktör sürücüsünü taradılar!
- Alişan: "Hukuksal süreci başlattım"
- Nasıl kandırıldı? İşte o itiraflar
- Buzağının 'babası' ortaya çıktı!
- Özel kreşte yaşanan skandalda yeni gelişme!
- İznik Gölü’nde yakalandı! 1.70 boyunda
- Dövme sildiren iki bankacı arkadaş yandı!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.