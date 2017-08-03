Tüm dengeleri değiştirecek! Barca'dan Beşiktaş'a!

Stoper bölgesini Pepe ile güçlendiren Kara Kartal, Barcelona forması giyen Javier Mascherano ile de görüşmelerine devam ediyor.
33 yaşındaki yıldız için Katalan devine kiralama teklifini ileten Beşiktaş, Arjantinli futbolcunun menajeriyle de bir araya geldi. İlk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.
Pepe ve Adriano avantaj
Eski takım arkadaşı Adriano’ya Beşiktaş’ı soran Mascherano, Brezilyalı futbolcudan olumlu referans aldı. Tecrübeli oyuncu öte yandan Real Madrid’den ayrılan Pepe’nin de Siyah-Beyazlı formayı giydiğini Arjantinli yıldıza hatırlattı.