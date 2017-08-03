Başkan resmen açıkladı! Sosa bombası

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Serie A takımı Milan'da forma giyen yıldız futbolcu Jose Sosa'yı transfer etmek için İtalyan kulübüyle görüştüklerini açıkladı.

Usta şu ifadeleri kullandı:

"Evet, Sosa ile görüşüyoruz. Ancak o transferde ekonomik nedenlerle bir değerlendirme yapıyoruz. Moussa Sissoko ile de görüşüyoruz. Sissoko çok önemli bir futbolcu. Tottenham'ın 35 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı bir isim. Belli ki geçen sezon beklentileri karşılayamamış. Şimdi de oyuncu ile Trabzonspor arasında eğer kulübü kiralanmasına izin verirse 1 yıllık anlaşma olabilir. Kulübüyle görüşmelerimiz devam ediyor. Bu iki transferden birisi olur mu olmaz mı artık önümüzdeki günlerde göreceğiz."