03 Ağustos 2017 Perşembe11 Zilkâde 1438
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Beşiktaş genç kalecinin bonservisini aldı!

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Beşiktaş genç kalecinin bonservisini aldı!
Beşiktaş, geçtiğimiz yıl kiralık olarak kadrosunda yer alan genç kaleci Utku Yuvakuran ile sözleşme imzaladı.
Beşiktaş genç kalecinin bonservisini aldı! Beşiktaş genç kalecinin bonservisini aldı! Beşiktaş genç kalecinin bonservisini aldı!

Genç kalecinin bonservisi Beylerbeyispor’dan alındı ve 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Utku ile 2021 yılına kadar yapılan yeni sözleşme TFF’nin sitesinde güncellendi.

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