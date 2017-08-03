Negredo'nun yıllık ücreti dudak uçuklattı!

Beşiktaş, Alvaro Negredo ve kulübü Valencia ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Önceki gün akşam saatlerinde İspanya'ya uçan Umut Güner, Negredo ile prensip anlaşmasına vardı ve imzalar atıldı.

Menajer Ahmet Bulut'un Negredo ve Valencia ile pürüzleri gidermesinden hemen sonra Beşiktaş yöneticisi Umut Güner imzalar için İspanya'ya uçtu. Negredo ile bir araya gelen Umut Güner, yıldız forvete imzayı attırdı.

Yıllık 4.5 milyon euro

Alınan bilgiye göre Negredo ile 2+1 sözleşme yapılacak. Oyuncuya yıllık 4.5 milyon euro, kulübüne ise 2.5 milyon bonservis bedeli verilecek.

Umut Güner ve Negredo'nun bugün saat 17.30'da İstanbul'da olacak. Yıldız futbolcu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Beşiktaş borsaya bildirdi

Beşiktaş, Negredo transferi için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiri yaptı. Yapılan bildiride 'Alvaro Negredo Sanchez'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Valencia ile görüşmelere başlanmıştır' dendi.