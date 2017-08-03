03 Ağustos 2017 Perşembe11 Zilkâde 1438
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"625 kişi istifa etti" haberine MHP'den açıklama!

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MHP'den, "Gölcük ilçe teşkilatı yönetimi ve üyelerinden 410 kişi, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 215 kişi istifa etti." haberleriyle ilgili açıklama geldi.
"625 kişi istifa etti" haberine MHP'den açıklama!

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milliyetçi hareket sahipsiz değildir. Okyanus ötesinden beslenen kökü içerideki dış mihraklar, bedeli ne olursa olsun amaçlarına ulaşamayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, son günlerde bazı çevreler tarafından, "Gölcük ilçe teşkilatı yönetimi ve üyelerinden 410 kişi, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 215 kişi istifa etti." şeklinde asılsız haberlerin yayıldığını belirtti.

HİÇBİR ANLAM İFADE ETMEZ!

Söz konusu rakamların gerçeği yansıtmadığını ve istifa edenlerin sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olduğuna vurgu yapan Büyükataman, "Aramızda bulunuyorken partimizin lehine hiçbir hayırlı çalışma ve gayret göstermeyenlerin, şimdilerde istifa etmeleri nezdimizde hiçbir anlam ifade etmez." ifadesini kullandı.

Yapılan bütün yorumların, uygulanan algı yönetimi metotlarının arkasında kirli bir hesabın yattığını bildiren Büyükataman, MHP'nin tüm bunlara rağmen, Türk milletinin dimdik ayakta kalmış son kalesi olduğunu kaydetti.

Büyükataman, "Milliyetçi hareket sahipsiz değildir. Okyanus ötesinden beslenen kökü içerideki dış mihraklar, bedeli ne olursa olsun amaçlarına ulaşamayacaklardır." açıklamasını yaptı.

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