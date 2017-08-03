03 Ağustos 2017 Perşembe11 Zilkâde 1438
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Mehmet Görmez'den teşekkür mesajı

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Diyanet İşleri Başkanlığından emekliye ayrılan Prof. Dr. Mehmet Görmez, sosyal medya hesabı üzerinden bir teşekkür mesajı yayımladı.
Mehmet Görmez'den teşekkür mesajı
Mehmet Görmez'den teşekkür mesajı Mehmet Görmez'den teşekkür mesajı Mehmet Görmez'den teşekkür mesajı

Mehmet Görmez'in yayımladığı teşekkür mesajı:

Dünya hayatı gibi bütün makam ve mevkiler geçicidir. Aslolan geride bıraktığımız salih amellerdir, hoş sadalardır.

Yedi yılı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, 7 yılı da Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere 14 yıldır uhdeme tevdi edilmiş olan çok ağır, ama o kadar onurlu ve şerefli bir emaneti gönül huzuruyla teslim etmiş olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum

Ömrünü Anadolu'da aynı mihrapta, aynı minberde, aynı kürsüde din hizmeti ifa etmiş bir din gönüllüsünün evladı olarak ülkemize, milletimize, yurt dışındaki millet varlığımıza, gönül coğrafyamızdaki ve yeryüzündeki Müslüman kardeşlerimize hayallerimin ötesinde büyük hizmetler nasip ettiği için Yüce Rabbime ne kadar hamd etsem, ne kadar şükretsem azdır.

Her hizmet kaleminde gücünü, himayesini hep yanımda hissettiğim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hassaten şükranlarımı arz ediyorum.

Başbakanlarımıza, Bakanlarımıza, mesai arkadaşlarıma, ülkemizin en ücra köşesinde görev yapan din gönüllüsü kardeşimden dünyanın dört bir köşesinde hizmet eden bütün Diyanet mensuplarına müteşekkirim.

Kürsülerinden, mihraplarından, minberlerinden hitap ettiğim, radyo ve televizyon kanalları vasıtasıyla seslendiğim aziz milletimin her bir ferdine teşekkürlerimi sunuyor, selam, hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum.

İlim yolculuğum esnasında bana emek veren ve görevim esnasında her daim yanımda olan saygıdeğer bütün hocalarıma teşekkür etmeyi yerine getirilmesi gereken bir vazife addediyorum.

Bir eşin fedakarlıklarının ötesinde daima bir dost ve arkadaş olarak hep yanımda olan, görev sürem boyunca evlatlarıma hem annelik hem babalık yapan, yokluğumu hissettirmeyen kıymetli eşime, zorluklarında yanlarında olamadığım evlatlarıma gönülden teşekkür ediyorum.

"Allah'ım, arkadan gelecekler içinde iyilikle anılmayı bana nasip eyle!"

Prof. Dr. Mehmet Görmez

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