03 Ağustos 2017 Perşembe11 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:11Güneş 05:55Öğle 13:17İkindi 17:09Akşam 20:27Yatsı 22:03
    • 33°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 32°C Ağrı
    • 32°C Amasya
    • 30°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 28°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 107.100 0.54
  • Altın: 143,913 0.04
  • Dolar: 3,5433 0.28
  • Euro: 4,1958 0.06

Saçmalıkta son nokta! 'Cenaze namazınız kılınmaz'

»
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik 8'i tutuklu 9 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün din istismarına ilişkin bilgiler yer aldı
Saçmalıkta son nokta! 'Cenaze namazınız kılınmaz'
Saçmalıkta son nokta! 'Cenaze namazınız kılınmaz' Saçmalıkta son nokta! 'Cenaze namazınız kılınmaz' Saçmalıkta son nokta! 'Cenaze namazınız kılınmaz'

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca,  Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) jandarma yapılanmasına yönelik soruşturma  kapsamında, 8'i tutuklu 9 sanık hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15  yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, örgütün din istismarı sanık  ifadesine yansıdı.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık eski teğmen İsmail  Apak, 2005 yılında liseye başladığı dönemde, ailesinin köyde yaşaması nedeniyle,  örgütün Manisa kent merkezindeki  öğrenci yurdunda kalmaya başladığını söyledi.

 Öğrenci yurdunda kaldığı dönemde 3 yıl örgüte ait Körfez Dershanesine  gittiğini dile getiren Apak, 2009 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazandığını anlattı.

CENAZE NAMAZI KILINMAZ

Apak, üniversite öğrenimi boyunca da örgüt evlerinde kaldığını  aktararak, "Üniversitede öğrenciyken katıldığım bir toplantıda, yarıyıl tatilinde  eve gitmek istediğimi söyledim. Sait isimli örgüt yöneticisi bana herkesin içinde  bağırarak, 'Fethullah Gülen'in bir talebenin sorumlu abisinden müsaade almadan  evine gider ve yolda  herhangi bir kazada ölürse, o kişinin cenaze namazı  kılınmaz dediğini' söyledi" ifadelerini kullandı.

 Eskişehir'de bulunduğu dönemde kaldığı örgüt evindeki arkadaşlarının  askeri okullara girmek istediklerini ifade eden Apak, şöyle devam etti:

 "Ben eşit ağırlık öğrencisiydim. Hiçbir harp okulu da bu branşta  öğrenci almıyordu. Ancak bir sohbetimiz esnasında Emrah isimli şahıs '2010  yılında yapılacak olan YGS ve LYS sınavlarıyla Kara Harp Okuluna alımlar  olacağını' söyleyerek, bu sınavlara girmek isteyip istemediğimi sordu. Ben de  gireceğimi söyledim. Daha sonra ders çalışmaya ve spor yapmaya başladım. Bu  olaydan birkaç ay kadar sonra Emrah beni kaldığım evden alarak Eskişehir'de  bulunan Özel Sakarya Hastanesine götürdü. Burada askeri okullar için ön sağlık  muayenesinden geçirdiler. Muayenemde herhangi bir sorun çıkmadı. LYS sınavında da  Kara Harp Okuluna başvurmama yetecek kadar puan aldım."

Bu aşamada hiç kimseden yardım almadığını iddia eden Apak, sınavı  kazandıktan sonra Emrah isimli şahsın kendisine mülakatta yapması gerekenlerle  alakalı çeşitli telkinlerde bulunduğu belirtti.

BYLOCK'U OTOBÜSTE KULLANILIRKEN GÖRÜLDÜĞÜ İÇİN SİLDİRMİŞ

Apak, Kara Harp Okuluna yerleştikten sonra da bu kişinin kendisiyle  sürekli görüşmeye devam ettiğine dikkati çekerek, göreve başladıktan sonra da  2014 yılında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmaya başladığını  söyledi.

ByLock'u Samet isimli kişinin Ankara'daki bir toplantıda bilgisayar  üzerinden telefonuna yüklendiğini dile getiren Apak, şunları kaydetti:

  "12 Aralık 2014'te Tuzla'daki kursu tamamlayarak Ankara Beytepe'deki  Jandarma Okullar Komutanlığına 8 ay eğitim görmek üzere geldim. Samet isimli  şahıs ısrarla Necip ile aynı evde kalmamızı istedi. Necip de ben de aynı evde  kalmak istemediğimiz için Akdere Mahallesi'nde bir adreste tek başıma ev tuttum.  Biz Ankara'ya geldikten bir ay kadar sonra ByLock üzerinden Samet isimli kişi  görüşmek için bana mesaj attı. Kendisiyle evinde görüşeceğimizi söyledi. Bana  Keçiören'de şu anda tam hatırlamadığım bir adrese Necip ile beraber gelmemi  istedi. Ben de Necip'i yanıma alarak belirtmiş olduğu adrese otobüsle gittim.  Samet sohbette bana ByLock isimli programı sileceğimizi, bu programın olur  olmadık yerlerde abiler tarafından kullanılırken görüldüğü, hatta otobüste bile  bu programın kullanıldığının görüldüğünü ve bu sebeple de artık silinmesi  gerektiğini söyledi."

Apak, ByLock'u kurmuş olduğu cep telefonunu, 3 Kasım 2016'da açığa  alındıktan sonra imha ettiğini sözlerine ekledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Akıncı Üssü davasında mahkeme salonu karıştıAkıncı Üssü davasında mahkeme salonu karıştıAkıncı Üssü davasının 3’üncü gününde, Hakan Çiçek’in çapraz sorgusu sırasında salonda arbede çıktı.
Saçmalıkta son nokta! 'Cenaze namazınız kılınmaz'Saçmalıkta son nokta! 'Cenaze namazınız kılınmaz'Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik 8'i tutuklu 9 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün din istismarına ilişkin bilgiler yer aldı
FETÖ'cü diye suçlanan Tümamiral kahraman çıktı!FETÖ'cü diye suçlanan Tümamiral kahraman çıktı!FETÖ'cü diye suçlanan Tümamiral Yaycı, örgütün komutanlıktaki kriptolarını çözdüğü ve aynı zamanda bazı örgüt mensuplarının hedefinde olduğu ortaya çıktı.
Mehmet Görmez'den teşekkür mesajıMehmet Görmez'den teşekkür mesajıDiyanet İşleri Başkanlığından emekliye ayrılan Prof. Dr. Mehmet Görmez, sosyal medya hesabı üzerinden bir teşekkür mesajı yayımladı.
Darbecilerin Fenerbahçe planı ortaya çıktıDarbecilerin Fenerbahçe planı ortaya çıktıAvukat Faik Işık, darbe gecesi enterne edilen komutanların Fenerbahçe Orduevi'ne götürülerek ikna edileceğine dikkat çekti.
"625 kişi istifa etti" haberine MHP'den açıklama!"625 kişi istifa etti" haberine MHP'den açıklama!MHP'den, "Gölcük ilçe teşkilatı yönetimi ve üyelerinden 410 kişi, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 215 kişi istifa etti." haberleriyle ilgili açıklama geldi.
  • FETÖ'yü beyazperdeye taşıdılar03 Ağustos 2017 Perşembe 12:09
  • Şaka gibi ifade! Akıncı'ya bakın ne için gitmiş03 Ağustos 2017 Perşembe 12:00
  • Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen’den çarpıcı sorular03 Ağustos 2017 Perşembe 11:15
  • 'Menfez paşası'nın pişkinliğine bakın!03 Ağustos 2017 Perşembe 10:53
  • Savcılık o hakemin peşine düştü! FETÖ'yü çözecek..03 Ağustos 2017 Perşembe 10:30
  • PYD'ye ağır darbe! 12 milyon hap ele geçirildi03 Ağustos 2017 Perşembe 10:02
  • Kobralar yolu kesti! Helikopterler havalandı03 Ağustos 2017 Perşembe 09:54
  • FETÖ kitabı dizinin başını yaktı!03 Ağustos 2017 Perşembe 09:44
  • FETÖ'nün kara kutusunun gizli bölmesi03 Ağustos 2017 Perşembe 09:39
  • Paris gecelerinde ByLock yazışmaları03 Ağustos 2017 Perşembe 09:32
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri