Şimşek'ten flaş enflasyon tahmini!

Şimşek, önümüzdeki yıl enflasyonun yüzde 7'nin altını görebileceğini ifade etti. Yıllık enflasyon en son 2013'teki Gezi Olayları'ndan önce 7'nin altını (6,13) görmüştü.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, temmuz ayında enflasyonun tek haneye inmesini değerlendirdi.

NTV'ye konuşan Şimşek, "Tek haneye düşmesi sevindirici ama analizler bunun geçici bir düşüş olduğunu gösteriyor. Yılı, İnşallah, yüzde 8,7 civarında yüzde 9'un altında kapatırız. Türkiye 30-40 yıl boyunca zaman zaman üç haneli enflasyonu yaşadı. Son iki yıldır Türkiye büyük bir kur şoku yaşadı. Enflasyondaki çift haneyi ciddi tehdit olarak görüyoruz. Gıda önemli risk alanı, çözüm üretmemiz gereken alan. Birikimli kur etkisi önemli bir boyut enflasyonun çift haneye çıkmasında. Petrol fiyatlarında aşırı yükseliş söz konusu değil. Büyük resme bakınca merkez bankasının yeni çizdiği patikanın gerçekçi olduğuna inanıyorum.

'YÜZDE 7'NİN ALTINA İNER'

Beklentiler kanalı da enflasyonda belirleyici. Türkiye yüksek sürdürülebilir büyümeyi yakalamak istiyorsa mutlaka enflasyonu düşük tek haneye indirmek zorundayız. Enflasyon bir ülkenin büyüme potansiyelini aşağı çekiyor. Enflasyon şokuna doğru tepkiler verdik. Önümüzdeki yıldan itibaren enflasyonun yüzde 7'nin altına ineceğine inanıyorum" dedi.

'BÜYÜME 4.4 ÜZERİNDE OLUR'

Başbakan Yardımcısı büyüme performansına ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Geçen yıl büyük bir şok yaşadık. Bu şok büyüme konusunda bizi tedirginliğe itti. Ciddi tedbirler aldık. Başarılı tepki nedeniyle büyüme çok güçlü seyrediyor. Öncü göstergeler ikinci çeyrekte en az o kadar güçlü olacağını gösteriyor. Büyüme bu yıl güçlü olacak. Şu anda herkes yüzde 5'i telaffuz ediyor. Dördüncü çeyrekte o kadar güçlü olmayabilir ama yılın tamamına bakınca yüzde 4.4'ün üzerine çıkma riski yüksek. Rehavete kapılamayız. Bu büyüme kısmen tedbirleri yansıtıyor. Özel sektör yatırımları artmalı. En büyük teşvik öngörülebilirliktir. En kötüsü geride kaldı, aylar önce söyledim. Artık enerjimizi kapsayıcı büyümeye, reformlara harcamalıyız.

'ÖNÜMÜZDEKİ 12 AY ÇOK KRİTİK'

Önümüzdeki 12 ay kritik. Birçok klasik pazarımız çökmüş durumda, Libya, Irak, Suriye gibi. 3,5 milyonun üzerinde göç dalgasıyla karşı karşıya kalmışız. Bunun getirdiği bir risk primi var. Terör kanalıyla risk primi var. Türkiye şoklara rağmen ortalama yüzde 5,7 büyümüş. Küresel kriz sonrası büyüme yüzde 6,7. Türkiye'nin temelleri sağlam. Bir miktar reformla şoklara karşı direnci artırarak Türkiye yeniden yüzde 5'in üzerinde büyüme patikasına oturur."