03 Ağustos 2017 Perşembe11 Zilkâde 1438
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YEKA ihalesini kazanan belli oldu!

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YEKA ihalesini kazanan belli oldu!
Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini 3.48 dolar sent/KWH ile Siemens-Türkerler-Kalyon OGG kazandı.
YEKA ihalesini kazanan belli oldu! YEKA ihalesini kazanan belli oldu! YEKA ihalesini kazanan belli oldu!

Enerji Bakanlığı’nın, Türkiye’de kurulu rüzgar enerjisi üretim kapasitesini yüzde 17 artıracak olan ve yatırım tutarı 1 milyar dolar olarak hesaplanan 1,000 megawatt (MW) gücünde rüzgar santrali kurulum ve türbin üretimi projesinin ihalesi sonuçlandı.

İhaleyi 30 tur süren kıran kırana bir mücadelenin ardından 3.48 dolar sent/KWH ile Siemens-Türkerler-Kalyon OGG kazandı. 

8 firma ile başlayan ve 5 firma ile açık eksiltmeye gidilen ihalenin büyük bir bölümü Siemens-Türkerler-Kalyon ve MingYang-İlk İnşaat arasında geçti. Birer sentlik düşüşlerle 30 tur süren ihalede kazanan ise Siemens-Türkerler-Kalyon OGG oldu. 

KIRAN KIRANA GEÇEN MÜCADELE DE NELER YAŞANDI?

İhalede an be an yaşananlar...

- En düşük teklif 4,19 sent/KWS

- Açık eksiltmede yarışacak olan firmalar: GE, Siemens, Nordex, Mingyang ve Senvion OGG

- GE- Fina Enerji ortaklığı da çekildi, ihale 4 firma arasında devam ediyor

- Senvion ve Içtaş ortaklığı ihaleden çekildi

- İhale Siemens-Türkerler-Kalyon, MingYang-İlk İnşaat ve Nordex - İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji ortaklıkları arasında devam ediyor

- Nordex - İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji ortaklığı mola aldı

- 11.38 itibariyle ikinci tur başladı ve fiyat teklifi 4.16 dolar/cente indi

- MingYang-İlk İnşaat mola aldı

- Mola bitti, fiyat 4.15 dolar/cente indi.

- Nordeks fiyatı 4.14 dolar/cente çekti.

- Siemens OGG 4.13 dolar/cente indi

- MingYang 4.12 dolar/cente indi. 

- Nordex- İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji saat 11.47 itibariyle mola aldı. 

- Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 4.10 dolar/cente indi

- MingYang-İlk İnşaat 4. turda mola aldı

- MingYang - İlk İnşaat OGG 4.09 dolar/cente indi

-  Siemens - Türkerler- Kalyon 4.07 dolar/cente indi

- MingYang - İlk İnşaat OGG 4.06 dolar/cente indi

- Siemens - Türkerler- Kalyon  4.04 dolar/cente indi

İHALE İKİ DEV ARASINDA DEVAM EDİYOR

- Nordex- İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji ihaleden çekildi ve Siemens (Almanya) -Türkerler- Kalyon ve MingYang (Çin)-İlk İnşaat arasında devam edecek. 

- Ming Yang 4.02 dolar/cente indi 

- Siemens- Türkerler- Kalyon OGG 3.99 dolar/cente indi

- MingYang-İlk İnşaat 3.98 dolar/cente indi

- Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 3.96 dolar/cente indi 

- MingYang-İlk İnşaat mola aldı

- MingYang moladan döndü ve 3.95 dolar/cente indi 

- Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 3.94 dolar/cente indi 

-  MingYang 3.93 dolar/cente indi 

- Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 3.92 dolar/cente indi 

- 9. tur tamamlandı 10. tura geçilirken MingYang mola aldı

- MingYang-İlk İnşaat 3.90 dolar/cente indi 

- Siemens -Türkerler- Kalyon OGG fiyatı 3.89 dolar/cente indi 

- MingYang-İlk İnşaat 3.88 dolar/cente indi 

- Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 3.87 dolar/cente indi 

- Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 3.84 dolar/cente indi 

Açık eksiltmede şuan da Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 3.81 dolar/cente seviyesine indirmesiyle devam ediyor.

BİR DOLAR/CENT OLARAK İNİŞ YAPIYORLAR

- MingYang-İlk İnşaat 3.79 dolar/cente indi 

- Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 3.78 dolar/cente indi 

- MingYang-İlk İnşaat 3.77  dolar/cente indi 

- Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 3.76  dolar/cente indi 

- MingYang-İlk İnşaat 3.75 dolar/cent

- Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 3.74 dolar/cente indi

- MingYang-İlk İnşaat 3.73 dolar/cente indi

- Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 3.72 dolar/cente indi

- MingYang-İlk İnşaat  3.71 dolar/cent

- Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 3.70 dolar/cente indi

- MingYang-İlk İnşaat molanın ardından 3.69 dolar/cente indi

- Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 3.68 dolar/cente indi

- MingYang-İlk İnşaat 3.67 dolar/cente indi

- Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 3.66 dolar/cente indi

- MingYang-İlk İnşaat yine mola aldı

- 22. tur da MingYang-İlk İnşaat 3.65 dolar/cente indi

- Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 3.64 dolar/cente indi

- MingYang-İlk İnşaat 3.63 dolar/cente indi

- Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 3.62 dolar/cente indi

- MingYang-İlk İnşaat 3. 61 dolar/cente indi

- Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 3. 60 dolar/cente indi

- MingYang-İlk İnşaat 3.59 dolar/cente indi

- Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 3.58 dolar/cente indi

26'INCI TURDA MOLA

-MingYang-İlk İnşaat mola aldı

- MingYang-İlk İnşaat mola ardından 3.56 dolar/cente indi

- Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 3.55 dolar/cente indi

- MingYang-İlk İnşaat 3.54 dolar/cente indi

- Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 3.53 dolar/cente indi

- MingYang-İlk İnşaat 3.52 dolar/cente indi

- Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 3.51 dolar/cente indi

- MingYang-İlk İnşaat 3.50 dolar/cente indi

- Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 3.49 dolar/cente indi

30'uncu tur da  MingYang-İlk İnşaat mola aldı. 

KAZANAN BELLİ OLDU

- MingYang-İlk İnşaat molanın ardından teşekkür ederek ihaleden ayrıldı! 

İhale 3.48 dolar/cent teklif ile Siemens -Türkerler- Kalyon OGG kazandı.

TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENİ GÖRDÜK 

İhalenin ardından açıklama yapan Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, "Ortaklarıma çok teşekkür ediyorum. Bu ihalede ülkeye duyulan güven ve aşırı yabancı katılımı çok önemliydi. Türk ekonomisine güveni gördük. Dersimizi çok iyi çalıştık ve ülkemiz adına çok başarılı bir sonuç ortaya çıktı. Siemens gibi bir ortağımızın olması bize güç verdi. Onlar da elini taşın altına koydu ve fedakarlık yaptı. Siemens'in teknolojisi çok yüksek ve bu rakamlara inebildik." dedi.  

8 FİRMA GİRMİŞTİ

Dünya rüzgar enerjisi piyasasının yaklaşık yüzde 90'ını elinde bulunduran 8 dev girişim grubu ihaleye girdi. 

Projenin uygulanacağı 5 bölge ise şöyle:

Kayseri - Niğde - Sivas
Edirne - Kırklareli - Tekirdağ
Ankara - Çankırı - Kırıkkale
Bilecik - Kütahya - Eskişehir

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