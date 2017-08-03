İşte Tahir-ül Kadri ile FETÖ’nün paralel yönleri

Pakistan’da yargı darbesi yapan Tahir-ül Kadri hareketi ile FETÖ’nün, devlete sızma, gelir yaratma ve beyin yıkama paralelliklerinin aynı olduğu ortaya çıktı.

Diyanet’in ‘Gülen Yapılanması’ kitabında, Pakistan’da yargı darbesi yapan Tahir-ül Kadri hareketi ile FETÖ’nün, devlete sızma, gelir yaratma ve beyin yıkama paralellikleri anlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı İslam Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanan 'Gülen Yapılanması' adlı kitapta, Pakistan'da yargı darbesini gerçekleştiren Tahirül Kadri hareketi ile FETÖarasındaki benzerlikler ortaya koyuldu. Kitapta Tahir-ül Kadri'nin tıpkı FETÖ elebaşısı gibi devletin ordu, polis ve yargı erklerine sızarak dışarıdan ülkesine yaptığı müdahalelerle kaos çıkarmayı amaçladığı anlatıldı.



GENÇLERİN BEYNİNİ YIKAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Gülen Yapılanması-15 Temmuz'a giden süreçte FETÖ'nün analizi ve tavsiyeler' adlı çalışma, Pakistan darbecisi Tahir-ül Kadri'nin de Fetullah Gülen gibi hezeyan içinde olduğunu ortaya çıkardı. Kitapta, Pakistan'da yargıya darbe yaparak Başbakan Navaz Şerif'i görevinden uzaklaştıran Tahir-ül Kadri ve FETÖ elebaşı arasındaki benzerlikler şu şekilde ortaya konuldu:

Pakistan darbecisi Tahir-ül Kadri kendisine bir Mesih rolü biçmese de tıpkı Gülen gibi rüyalar üzerinden Hz. Peygamber ile görüştüğünü öne sürmektedir. Hz.Peygamber'in rüyalarına girerek kendisine kurtarıcı bir liderlik misyonu yüklediği Kadri'nin sıkça dile getirdiği bir yalandır.

Kadri'nin Pakistan siyasetine dışarıdan yapmış olduğu müdahaleler, finans gücünü de kullanarak seçilmiş hükümete karşı bir kalkışmayı organize etmesi Pakistan'ı bir kaosun içine sokma planlarıdır. Bu girişimlerde, Kadri'nin yıllar içinde ordu, polis ve yargı erkine sızdırdığı elemanların ciddi yardımları olmuştur. Anayasa Mahkemesi kadrosunun Kadri yanlılarınca doldurulmuş olması, işlediği suçların örtbas edilmesini sağlamıştı.

Tahir-ül Kadri kurmuş olduğu Minhacü'l Kur'an organizasyonu sayesinde Pakistan dışında 90 kadar ülkede teşkilatlanmayı başarmıştır. Bir üniversiteye, yüzlerce okula ve yardım teşkilatlarına sahip bu organizasyonla Kadri tıpkı Gülen gibi çok sayıda genci kendisine bağlamış hem de yüksek miktarlara bir maddi gelir sağlamıştır.



KÜRESEL GÜÇLERLE İŞBİRLİĞİ

Tahir-ül Kadri ve cemaati, küresel güçlerle işbirliği içinde ülkesine ihanet etmenin FETÖ misallerinden ibaret kalmadığını göstermektedir. Kadri'nin söylemleri tıpkı FETÖ gibi 'ılımlı İslam' veya 'Müslümanlığın sevimli görüntüsü' olarak tüm dünyaya ulaşma imkânına kavuşmuştur.

Sabah