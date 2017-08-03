03 Ağustos 2017 Perşembe11 Zilkâde 1438
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İnekler için bakanlık kurulacak!

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İnekler için bakanlık kurulacak!
Hindistan Hükümeti, Hindistan'da inekler için ayrı bir bakanlık kurulmasının düşünüldüğünü açıkladı.
İnekler için bakanlık kurulacak! İnekler için bakanlık kurulacak! İnekler için bakanlık kurulacak!

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde düzenlenen bir basın açıklamasında Bharatiya Janata Party (BJP) Genel Başkanı Amit Shah, "İnekler için ayrı bir bakanlık kurmayı düşünüyoruz" dedi. 

Hükümette olan BJP başkanı olarak uzun zamandır ayrı bir inek bakanlığı için istekte bulunuluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? sorusuna yanıt veren Amit Shah, "Bu konuda pek çok dilekçi ve tavsiyeler geldi. Bizde bu fikri ilerletmeye çalışıyoruz" şeklinde cevapladı. Hindistan'da inek kutsal bir hayvan olmasına rağmen ayrı bir bakanlık olarak yer almayıp Hayvan Bakanlığı'nın altında yer alıyordu. 

Öte yandan, Hindistan'da İnek Bakanlığı kurulursa işlevinin ne olacağına dair bir açıklama yapılmadı.  

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