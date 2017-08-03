03 Ağustos 2017 Perşembe11 Zilkâde 1438
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Tanklı, toplu vaazla darbe hazırlığı!

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Tanklı, toplu vaazla darbe hazırlığı!
Diyanet İşleri Başkanlığı adına Ömer Erkan imzasıyla hazırlanan “FETÖ-Örgütlenmiş Din İstismarının Tahlili” kitabında çarpıcı detaylar yer aldı.
Tanklı, toplu vaazla darbe hazırlığı! Tanklı, toplu vaazla darbe hazırlığı! Tanklı, toplu vaazla darbe hazırlığı!

Diyanet’in 15 Temmuz sonrası olağanüstü toplanan Din Şurası’nda alınan karar doğrultusunda hazırladığı “FETÖ-Örgütlenmiş Din İstismarının Tahlili” kitabında, elebaşı Gülen’in Türkiye’de bir darbe teşebbüsünde bulunmayı yıllar öncesinden kafasına koyduğu gözler önüne serildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı adına Ömer Erkan imzasıyla hazırlanan “FETÖ-Örgütlenmiş Din İstismarının Tahlili” kitabında çarpıcı detaylar yer aldı. 15 Temmuz sonrası olağanüstü toplanan Din Şurası’nda alınan karar doğrultusunda FETÖ lideri Fetullah Gülen’in eser ve vaazlarının incelenerek kaleme alınan çalışmada, teröristbaşının yıllar öncesinden bir darbe girişimini planladığı gözler önüne serildi. Diyanet’in çalışmasında, Gülen’in ‘Buhranlar Anaforunda İnsan’ isimli kitabında örgüt mensuplarını “Avlarını beklemede örümcek gibi sabırlı, aslan gibi metin ve kararlı, her yerde ibrişimden tahtlar kuran, sessiz ve uyanık olarak semtlerine uğrayacak misafirleri bekleyen kişiler” olarak tarif ettiği dile getirildi.

ÖLÜM KOMANDOSU OLURSUNUZ

Gülen’in bağlılarını ‘Yitirilmiş Cennete Doğru’ kitabında bahsedildiği şekilde “Kendini rahata, rehavete kaptırmamış, her an her şeyden ayrılmaya hazır, vereceği mücadelenin doğuracağı sıkıntıları, önceden yaşamaya alışmış ve bir asker gibi her an sefer emrini bekleyen” birer askere dönüştürdükten ve onları ‘kutsi bir ordu’, ‘Mesih’in askerleri’ olduklarına inandırdıktan sonra bunun din kisvesiyle daha da somut hale getirmeyi de ihmal etmediği belirtilerek, din baronunun 18 Mart 1990 yılında Süleymaniye Camii’nde verdiği “Fütüvvet Ruhu” konulu vaazda şunları söylediği aktarıldı: “Çok önemli bir hususa bilhassa dikkatlerinizi istirham ediyorum. Veli olmanın, büyük insan olmanın, mukarrebin olmanın, ebrar olmanın değişik yolları vardır. İnsanın içinde kendini aşma mevzuu bu velayet yollarının en kestirme olanı ve insanı gurura götürmeyenlerinden olanı, insanı ucube götürmeyenlerinden olanı ve en selametlisidir. Seyr-i sülük yaparsınız, bir yere çekilir yemeden içmeden ibadet u taat yaparsınız. Bir cepheyi tutar orada nöbet beklersiniz. Tehlikeleri görür gözetir, göğüslersiniz. Bunlarla terakki edersiniz. At binersiniz, atın üstünde cihat yaparsınız. Uçak biner, uçakla cihat yaparsınız. Tanka biner, tankla cihat yaparsınız. Ölüm komandosu haline gelirsiniz. Milletinizin varlığı, bekası ve selameti uğruna kendinizi ölümün bağrına atarsınız. Ve bunlarla siz veli olursunuz. Bunlar veli olma yollarıdır. Bunların her birleriyle bir velayet yakalayabilir bir velayet avlayabilirsiniz.”

‘İHANET GÖRDÜKTEN SONRA...’

Türkiye’yi yönetenleri düşman olarak gösteren Gülen’in, artık harekete geçme zamanının geldiğini ‘Çağ ve Nesil 1” isimli kitabında şöyle vurguladığı belirtildi: “Bu kadar ihmal ve ihanet gördükten sonra, kuşkularımızı yenmek, karşımıza çıkanları müsamaha ile karşılamak gaflet gibi görünüyor.”

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