Eli ayağı bağlı bulundu ama...

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tanımadığı 2 kişi tarafından el, ayak ve gözleri bağlanarak gasp edildiğini iddia eden çobanın yalanını ortaya çıkardı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Bosnahersek Mahallesi'nde meydana geldi. 5 aydan bu yana çobanlık yapan Afganistan vatandaşı Feyzullah Amade, polisi arayarak tanımadığı 2 kişinin yattığı konteynere geldiğini söyledi. Amade, bu kişilerin el, ayak ve gözlerini bağladığını, sürüsünde bulunan 54 büyükbaş havyandan 45'i ve 2 cep telefonunu gasp ettiğini öne sürdü. Amade kendisinin içerde bulduğu bir bıçakla ipi keserek kurtulduğunu ifade etti.

AYAK İZLERİ ORTAYA ÇIKARDI

İhbar üzerine Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipleri konteyner ve çevresinde çalışma başlattı. Polis, yaptığı görüşmede Amade'nin çelişkili ifadelerde bulunmasından şüphelendi. Ekipler olay yeri çevresinde yaptığı çalışmada Amade'nin ayakkabılarından başka herhangi bir ize rastlamadı. Polis bunun üzerine yeniden Amade'nin ifadesini alırken çoban yalan söylediğini itiraf etti.

"KORKUMDAN SÖYLEYEMEDİM"

Feyzullah Amade ifadesinde, "Sürüyü otlatırken hayvanları kaybettim. 45 hayvanın değeri yaklaşık 250 bin lira. Hayvan sahibine söylemektem korktum. Bu parayı ödeyemezdim. El ve ayaklarımı bağlayarak böyle bir yalan söyledim" dedi.

Arazide yapılan aramada havyanlar 5 kilometre ilerideki askeri sınırda bulunarak sahibine teslim edildi. Feyzullah Amade hakkında suç uydurmaktan işlem başlatıldı.

Ajanslar