Metroda ürküten bebek çağı! Her gün başka yerde...

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da şehrin trenişletmecisi şirket, yolcuların kurallara uyması için korkutucu bebek figürü kullanmaya başladı.

Tren yolculukları sırasında tırnaklarını kesen, tren kapılarını tıkayarak işleyişi zorlaştıran ve diğer yolculara saygısızlık yapan yolculara yönelik getirilen uygulamada 2014 ABD yapımı "Annabelle" isimli filmdeki korkunç bebek figürü kullanılıyor.

Şehirde, kullanılan bebek figürünün yaptıkları işe devam etmeleri durumunda kişileri evlerine kadar takip edeceği ve "sonsuza dek" ayrılmayacağı dedikodusu yayılmış durumda.

Üzerinde beyaz bir gelinlik bulunan, belindeki dekoratif gül figürüyle dikkatleri üzerine çeken bebek, büyük mavi gözleriyle ve korkutucu yüzüyle dikkat çekiyor.

ABD yapımı korku filmi olan Annabella filminde ise beyaz gelinlik giydirilmiş, eşine zor rastlanır bu antika oyuncak bebek Annabelle'e, bir tarikat tarafından kötü ruh yüklenir.

HER GÜN BAŞKA YERE KONUYOR

Her gün farklı yerlere konularak yolcuları korkutması planlanan korkunç bebek, bir gün tren içinde yolculuk ederken başka bir gün geçiş turnikelerinin üstünde yer alıyor.

Kuala Lumpur tren işletmesi RapidKL tarafından planlanan ve hayata geçirilen korkunç bebek "Annabelle" fikri üzerine şirket, "Sevgili değerli müşterilerimiz, son zamanlarda Annabelle'den sürpriz ziyaretler yaşıyoruz. Trenlerinizdeyken görgü kurallarına dikkat et ... ya da sana sonsuza dek uğrayacak." şeklinde açıklama yaptı.

ÇOCUKLAR KÖTÜ ETKİLENEBİLİR

Uygulamanın başlamasından sonra yolculardan çeşitli geri dönüşler alan şirket, bazı yolcuların korku taşıyacağını belirttiği bazılarının ise trende bu korkunç bebekle karşılaşan çocukların ruh hallerinin etkileneceğini belirttiğini söyledi.

Şirket sözcüsü ise, "Toplumun sosyal ahlaki kurallarının yalnızca toplu taşıma araçlarını kullanırken değil, kamuya açık alanlarda da iyileştirilmesini umuyoruz."dedi.

HABERTÜRK