Bu fotoğraftan geriye kimse kalmadı

Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR’ın, karşı şeride geçerek 1 minibüs ile 2 otomobile çarptığı kazada yaşamlarını yitiren 6 kişilik gurbetçi Erdoğan ailesinin cenazeleri, Gaziantep’e getirildi. Almanya’ya dönüş yolunda meydana gelen kazada yaşamını yitiren Erdoğan ailesinin yakınları göz yaşlarına boğuldu.

Dün akşam saatlerinde, Gebze’de TEM yolunda meydana gelen kazada,ÿAnkara yönüne giden 33 F 4537 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek UHMY63 Almanya plakalı minibüse, ardından da 34 MGY 4537 plakalı otomobile ve BL97566 İsveç plakalı otomobile çarptı. Yıllık izinlerini geçirdikten sonra Almanya’ya dönerken TIR’ın çarptığı minibüste bulunan, gurbetçi aile fertleri 35 yaşındaki Adnan, 35 yaşındaki eşi Fatma ile çocukları 10 yaşındaki Melisa, 8 yaşındaki Müslüm, 5 yaşındaki Yakup ve 6 aylık Yusuf Erdoğan yaşamlarını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı.

6 CENAZE UÇAKLA GETİRİLDİ

Erdoğan ailesinin cenazeleri Kocaeli’nde yapılan otopsilerin ardından bugün uçakla Gaziantep’e getirildi. Kaza sonucunda tamamı ölen 6 kişilik Erdoğan ailesinin yakınları da Asri Mezarlıktaki gasilhaneye akın etti. Ailenin gözyaşlarına boğulan yakınları sinir krizleri geçirdi. Kazada yaşamını yitiren Adnan Erdoğan’ın kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni Adnan Demir, dayısının 20 yılı aşkın süredir Almanya’da yaşadığını ve her yıl izin alarak Türkiye’ye geldiğini söyledi. 6 hafta önce yıllık iznini geçirmek üzere Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesine gelen dayısının ailesinin dönüş yolundaki kazada can verdiğini anlatan Demir, şöyle dedi:

CENAZELER HALFETİ’YE GÖTÜRÜLDÜ

"Dayım yıllardır Almanya’daydı, eşi ve çocuklarıyla beraber 6 hafta önce buraya tatile geldi. Tatilini burada geçirdikten sonra dün sabah Gaziantep’ten, Almanya’ya dönmek için yola çıktı. Kocaeli tarafında feci bir kazaya kurban gittiler. TIR, dayımın kullandığı minibüse çarpmış, ailece yaşamlarını yitirmişler. Cenazeler bu sabah uçakla geldi. Bizim asıl memleketimiz Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Aşağı Göklü Mahallesi. Cenazeleri buradan aldıktan sonra memlekette defnedeceğiz."

Erdoğan ailesinin, cenazelerinin ikindi namazından sonra Halfeti’ye bağlı Aşağı Göklü Mahalle mezarlığında defnedilecek.