03 Ağustos 2017 Perşembe11 Zilkâde 1438
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ABD, YPG'ye müdahale etmek zorunda kaldı!

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ABD, YPG'ye müdahale etmek zorunda kaldı!
Suriye'nin Rakka ilinde konuşlu ABD güçleri, terör örgütü PKK/PYD'nin sivillerin evlerini yağmalaması üzerine, müdahale etmek zorunda kaldı.
ABD, YPG'ye müdahale etmek zorunda kaldı! ABD, YPG'ye müdahale etmek zorunda kaldı! ABD, YPG'ye müdahale etmek zorunda kaldı!

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/PYDmilitanları, ABD'nin askeri desteğinde, DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle girdiği Rakka'nın kuzey kırsalında, Tel Semin beldesi sakinlerinin evlerini yağmaladı.

Evleri yağmalanan ve el koyulan sivillerin tepkisi, terör örgütü ile çatışmaya dönüştü.

Bunun üzerine, bölgedeki ABD kuvvetleri, zırhlı araçlarla beldeye girdi.

TAMPON BÖLGE OLUŞTURULDU

"Cougar MRAP" tipi zırhlılar, personel taşıyıcı araçlar ve Husky tipi mayın belirleme araçlarının beldede tampon bölge oluşturduğu görüldü.

PKK/PYD'nin geçen yılın sonunda DEAŞ'tan aldığı beldede, gerginlik sürüyor.

TERÖRİSTLERİN SİVİLLERE YAPTIĞI ZULÜM

Terör örgütü PKK/PYD, DEAŞ karşıtı operasyon kapsamında ateş altına alınan Rakka'da ölümden kaçan sivillerin, kontrolündeki kentlere girmesine izin vermiyor. Örgüt, barınma ve beslenme olanağının sağlanmadığı taşlık arazilerde tuttuğu sivilleri, rüşvet vermeye zorluyor. Sivillerin kentlere girebilmesi için referans ya da kefili olup olmadığını da soruyor. Bu yolla kent merkezlerine girebilen siviller dahi bir süre sonra yeniden sözde kamplara gönderilebiliyor.

"Rakka sessizce katlediliyor" isimli yerel aktivist ağı, dün, yalnızca temmuz ayında örgütün topçu ateşinde 121 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

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