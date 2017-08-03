03 Ağustos 2017 Perşembe11 Zilkâde 1438
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Akıncı Üssü davasında mahkeme salonu karıştı

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Akıncı Üssü davasında mahkeme salonu karıştı
Akıncı Üssü davasının 3’üncü gününde, Hakan Çiçek’in çapraz sorgusu sırasında salonda arbede çıktı.
Akıncı Üssü davasında mahkeme salonu karıştı Akıncı Üssü davasında mahkeme salonu karıştı Akıncı Üssü davasında mahkeme salonu karıştı

Darbe girişiminin dört numaralı şüphelisi "sivil imam" Hakan Çiçek’e bir müşteki avukatı, 'Fetullah Gülen kitaplarını okudunuz mu?' diye sordu. Çiçek’in 'Hayır' cevabı üzerine avukat, 'Okumadım diyorsunuz; ama dün savunmanızda verdiğiniz elma örneği Fetullah Gülen’in kitabında var' dedi.

Bunun üzerine Hakan Çiçek, Mahkeme Başkanı Selfet Giray’a dönerek, 'Ben Fetullah Gülen’in kitaplarını okumadım; ama avukat Gülen’in kitaplarını okumuş. Hepsine hakim. Bu avukat hakkında FETÖ’cü olduğu için suç duyurusunda bulunuyorum' diye konuştu.

PET ŞİŞELER HAVADA UÇUŞTU

Bu sözleri, salondaki sanıkların tamamı alkışladı. Bunun üzerine müşteki sıralarında bulunanlar, sanıkların üzerine 'Neyi alkışlıyorsunuz?' diyerek, pet şişe yağdırdı.

Bazı müştekiler, güvenliği aşarak, sanıkların üzerine yürümek istedi. Mahkeme Başkanı Giray, yaşanan arbede nedeniyle duruşmaya ara verdi.  

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